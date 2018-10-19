Elektronik cihazlarda gerilim yükselmesine karşı koruma

Hastaneler ve laboratuvarlar birçok hassas elektronik cihazın bulunduğu, sürdürülebilir bir şekilde çalışması gereken ortamların başında geliyor. Kullanılan hassas cihazlar oldukça maliyetli oluyor ve karşılaşılan en büyük sorunlardan biri de elektrik kaynaklı problemler oluyor. Trimbox Ceo'su Evren Yurttaş, Yurttaş Holding tarafından üretilen GNDSeries ürünün bu sorunu ortadan kaldırdığını öne sürdü. Yurttaş, “Bu konuda ciddi bir açıklık olduğu ve nötr-toprak voltajının 1,5V seviyesinin üzerine çıktığı durumlarda özellikle labaratuvar cihazları, lazer cihazları, solunum cihazları, tıbbi görüntüleme sistemleri, yaşam destek üniteleri hatta banka ATM'lerinden yazar kasalara kadar birçok alanda hassas elektronik kartlara zarar verdiği bilinen bir konudur. Tam bu noktada Türkiye'de üretilen bir ürün bunlardan farklı olarak şimdiye kadar üretilmemiş, nötr-toprak arasındaki potansiyel farkı regüle eden bir ürün üreterek bu alandaki büyük eksikliği giderdi. GNDSeries isimli ürün, nötr-toprak arasında nötr veya toprak hatlarından kaynaklı gerilim yükselmesini istenilen oranda düşürerek, bu sebepten elektronik kartların veya sistemlerin zarar görmesini engelliyor” dedi.

Yurttaş Holding tarafından üretilen GNDSeries Ürünü ile ilgili bilgi veren Trimbox Ceo'su Evren Yurttaş, ”Hastaneler ve laboratuarlarda kullanılan tanı ve tedaviye yönelik cihaz ve sistemlerin büyük bir çoğunluğu elektriksel cihaz ya da sistemlerden oluşuyor. Elektrik enerjisinin bu alanındaki gerekliliğin yanı sıra içerdiği büyük tehlikeler de tartışılmaz bir gerçektir. Medikal sektöründe kullanılan cihazlar, Nötr Toprak Voltajı 1.5V gibi çok düşük seviyelerde çalışır. Ancak cihaza gelen elektrik enerjisi mutlaka stabil olmalıdır. Tıbbi cihazlarda nötr toprak voltajı 1.5V fazla artması sorundur ve elektriksel tehlikeler ile karşı karşıya kalmak kaçınılmazdır. Elektriksel tehlikelerin başında cihazların hasar alması, yangınlar ve maalesef can kayıpları gelmektedir. Bu yüzden özellikle medikal sektöründe kullanılan hassas cihazlar ile ilgili GNDSeries ürününü tasarladık. Çünkü hassas cihazlarda meydana gelen kart yanması hasarları binlerce euroya mal oluyor ve bu durumlar cihaz üreticileri tarafından garanti kapsamında sayılmıyor. GNDSeries tıbbi görüntüleme cihazlarında topraklama kaynaklı görüntüde parazit oluşmasını da engelliyor” şeklinde konuştu.

“Hayati cihazların düzenli çalışmasını sağlıyor”

Evlerde kullanılan hassas medikal cihazlara da dikkat çeken Yurttaş, ”Tıbbi cihazların maliyeti oldukça yüksektir ve bu cihazların korunması ve düzenli çalışması için bazı tedbirler almak gerekiyor. Evde tıbbi cihaz kullanan vatandaşların genel şikayeti kullandıkları cihazların aşırı gerilim nedeni ile kartlarının yanması. Bu durum maalesef cihaz üreticileri tarafından garanti kapsamı dışında bırakılıyor. Bu cihazlarda da Nötr Toprak Voltajı 1.5V seviyesinde olması gerekiyor. GNDSeries kullanıldığı zaman Nötr-toprak arasındaki gerilimi istenilen ve önceden seçilmiş oranda regüle eder. Bu sayede bu hayati önem taşıyan hassas cihazlar düzenli, sorunsuz bir şekilde çalışır” şeklinde konuştu.

“ATM ve hassas görüntüleme sistemleri için önemi büyük”

Nötr-toprak stabilizatörü cihazın çok geniş kullanım ve koruma alanı olduğunu belirten Yurttaş, "Banka ATM cihazlarında nötr-toprak voltajı 1,5 V üstüne çıktığı anda hasar alır ve arıza meydana gelir. ATM cihazlarının tamir masrafları ise ciddi maliyetler ortaya çıkarmaktadır. GNDSeries bu durumu da ortadan kaldırmaktadır. Tüm yazar kasaları, hassas terazileri, kamera ve görüntü sistemlerini, ses sistemlerini elektrik kaynaklı hasarlara karşı korumakta ve bu hasarlara bağlı maliyetlerden engellemektedir. GNDSeries ayrıca, topraklama hattında temassızlık, zayıflık ya da hiç topraklama olmadığında metal gövdeli cihazların gövdesinde oluşabilecek voltaj artışını da engelleyerek, olası bir çarpılma riskini de ortadan kaldırır. Ses sistemlerinde meydana gelen topraklama kaynaklı paraziti de ortadan kaldırır. Düğün salonları, eğlence hayatı, camiler de topraklama kaynaklı dip ses denilen parazitleri GNDSeries ile engelleyebiliriz” şeklinde konuştu.