Elektronik fiyat etiketlerinde daha fazla bilgi yer alacak

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle Türkiye'de üretilen malların etiketlerinde Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaretleri kullanma zorunluluğu getirildi. Etikette, malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarihin de bulunması gerekecek. Yönetmelik gelecek hafta yürürlüğe girecek.

Yönetmelikle birlikte değişen yeni etiketlerin artık sadece satış fiyatı ve birim fiyatından ibaret olmadığına dikkat çeken Sensormatic CEO'su İsmail Uzelli yaptığı değerlendirmede; getirilen yeni kriterlerin daha fazla bilgi içerdiğini söyledi.

Yeni yönetmeliğe göre etiketlerde üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim fiyatı, en son yapılan fiyat değişikliği bilgisi, yerli olup olmadığı bilgisi, ithal olması durumunda üretildiği ülkenin ismi gibi bilgilerle birlikte daha fazla değişkenin olduğunun altını çizen Uzelli, "Elektronik fiyat etiketleri çözümünün hem yeni olan hem de gelecekte yapılabilecek yasal düzenlemelere hızlı bir şekilde uyum sağlanmasının kolaylaştıracak. Fiyat etiketlerinin ürünün pazarlanması için önemli bir mecradır. Fiyat etiketlerinde ürün hakkında içerik, kalori gibi bilgilerin verilmesi ile tüketici için daha cazip bir hale gelmesinin sağlanabilecek" dedi.