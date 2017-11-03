Elektronik ortamda başkan seçiyorlar

Altıeylül Ortaokulu idaresince başlatılan uygulama ile öğrenciler, okul meclis başkanını elektronik ortamda seçiyor. Altıeylül Ortaokulu Müdürü Mustafa Demir, “Bu yıl okul meclis başkanını yeni bir yöntem ile EBA’dan seçiliyor şuan da. 4 adayımız finale kaldı, bu öğrencilerimizin isimlerini EBA’da işledik. Bilgisayar öğretmenlerimiz ebvinde bağlantısı olmayıp giremeyen öğrencilerimize yardımcı oluyor. Öğrencilerimiz E-Okul şifresi ile istediği yerden oylamaya katılabiliyor. Bunun bir hilesi yok her öğrenci sadece bir defa oy kullanabilir. Bu şekilde yeni bir uygulamayı okulumuzda uygulamaya geçirdik. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Milli Eğitim’in en büyük eğitim ağı. İçinde dersler, testler ve videolu konu anlatımları var. Öğretmenler ve öğrencilerimiz için Türkiye’nin en büyük eğitim portalı. Biz bu portal üzerinden oylama yaparak okul meclis başkanımızı seçeceğiz. Bütün öğrencilerimize EBA’yı kullanmayı, öğretmenlerimizinde EBA’dan yararlanmasını istiyoruz. EBA’nın aktif olarak kullanılmasını Milli Eğitim Bakanlığımız, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz bizlere öneriyor öğrencilerimiz için çok yararlı bir portal” dedi.

6-H sınıfı öğrencisi Arda Öz Okul meclis başkanlığı için sınıflarda yaptığı tanıtım konuşmasında arkadaşlarına desteğe ihtiyacı olduğunu ifade ederek, “Ben daha çok sınıf düzenini düzeltmeye uğraşacağım. Kitapların düzenli olup olmadığına bakacağım, tuvaletlerin temizlenip temizlenmediğini, kantinde sağlıklı yiyecekler var mı, yok mu kontrol edeceğim” şeklinde konuştu.

6-F öğrencisi Deniz Çelik ise, “Çok fazla şey vadetmek istemiyorum ama sorunlarınızı önce idareye sonra bana bir iletişim ağı gibi düşünebilirsiniz. Sorunlarınızı bana anlatırsnız yardım ederim. Sizi en iyi şekilde temsil edeceğim oylarınızı bekliyorum bütün sınıfa da çikolata vermeyi planlıyorum, çikolata dağıtacağım” dedi.

Hasan Otağ Fırıncıoğulları