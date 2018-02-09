Elektronik sigara ve nargile sigaradan daha zararlı!

Dünyanın ve Türkiye’nin en büyük problemlerinden biri olan sigaraya farkındalık oluşturmak üzere her yıl 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü olarak idrak ediliyor. Son zamanlarda bilinçlendirilmenin artması ile birlikte insanlar sigarayı bırakmak için farklı yöntemlere başvuruyor. Fakat artık büyük bir pazar payı oluşturan bu yöntemler ve ürünler tartışma konusu olurken, Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Başkanı Dr. Mustafa Aydın da önemli uyarılarda bulundu. Özellikle elektronik sigaralar ve ilaçlı yöntemler için ‘sigaradan daha zararlıdır’ diyerek konunun önemine dikkat çeken Aydın, “Elektronik sigara olsun, akupunktur yöntemleri, sigara çiğneme sakızları, haplar yani sigarayı bıraktırmak için uygulanan tüm diğer yöntemler sigaradan daha zararlıdır. Tütün ve tütün mamullerini insanları alıştırarak daha çok ekonomik girdi sağlamaya çalışan bir takım kartellerin yanı sıra aynı şekilde , ‘gelin biz size sigarayı bıraktıralım’ diyerek insanları farklı yöntemlere iten ve kendi ceplerini doldurmaya çalışan bir kısım karteller de var. Fakat hepsi aynı. Çünkü elektronik sigaralar sigaradan çok daha tehlikeli. Diğer tıbbın tasvip etmediği yöntemlere de asla tenezzül edilmesin” dedi.

“Nargileye entelektüel bir hava katılmak isteniyor”

Sağlık Bakanlığı’nın sigara konusunda çok hassas çalıştığını ve bu anlamda birçok sigara bıraktırma merkezlerini açıldığını dile getiren Aydın bunun dışından herhangi bir yönteme başvurulmaması gerektiğini söyledi. Aydın aynı zamanda entelektüel bir hava katılma istenen nargileye de ayrıca değindi. Özellikle bir kısım tarafından özendirme yoluyla nargilenin kullanılmasındaki tehlikelerden bahseden Aydın, “Nargile de aynı şekilde sigaradan çok daha tehlikeli bir ürün. Fakat maalesef bu tütün üreticileri nargileyi daha cazip hale getirmek için nargile kafeler, nargile sohbetleri gibi nargileye ayrıca bir entelektüel bir özellik katmaya çalışarak onu daha cazip hale getirmeye çalışıyorlar. Oysa nargile kullanımında suyun içerisinden geçen duman nemleniyor. Yani ıslak dumanı ağzınıza çekmiş oluyorsunuz. O duman ağzınızdaki ıslaklıkla da birleşerek ciğerlerinize doğru giderken bütün nikotini boğazınıza yapıştırıyor. Hele ki bunun yanında çay ya da şekerli birtakım içecekler içiyorsanız, glikozla birleşerek ve karışarak tamamen boğazınızda bir tabaka oluşturuyor. Hepsinin sonu gırtlak kanseridir” şeklinde konuştu.

Tüm dünya tarafından bir sorun olarak kabul edilen sigaranın verdiği zararlar hakkında da hem sayısal açıdan hem de sağlık açısından bilgilendirmelerde bulunan Aydın, sözlerine şu şekilde devam etti;

“Geleceğimizi katlediyor”

“Sigaranın hala dünyada ve ülkemizde sağlık, ekonomik ve sosyal problemin baş aktörü olduğunu görüyoruz. Hala yılda 6 milyon insan sigaradan hayatını kaybetmeye devam ediyor. 10 bine yakın çocuk sigara içmediği halde sigara içenler tarafından pasif içici olarak öldürülüyor. Ormanlarımızın yarısını sigaranın sebep olduğu yangınlardan dolayı kaybediyoruz. Sigara içen kadınlarımızın yüzde 25’i engelli çocuk dünyaya getiriyorlar. Kalp damar hastalığın en büyük sebebi de sigaradır. Türkiye’deki ölümlerin yüzde 35’inden fazlası sigaradan kaynaklanıyor. Bu da yetmiyor 35-40 milyon TL civarındaki parayı biz sigaraya yatırıyoruz. Hâlbuki bu paralarla biz ülkemiz ve halkımızı için neler neler yapabiliriz. İnsanlığı, geleceği katleden bu vebanın insanlar tarafından hala kullanılıyor olması özellikle de 11 yaş gibi çocuk yaşı dediğimiz yaştakiler tarafından kullanılması bizleri gerçekten üzüyor ve sıkıntı içine sokuyor.”

“Sayı düştükçe sigaraya başlama yaşı da düşüyor”

“Tütün ve tütün mamulleri yasası çıkmadan önce Türkiye’de 30 milyon tütün ve tütün ürünü kullanan kişi vardı. Bu anlamda sigara, tütün ve tütün ürünlerine karşı ciddi bir işbirliğine gidildi ve konulan yasaklarla ve bilinçlendirmelerle bu rakam 20 milyon civarına indi. Tabii ki bu sayı yeterli değil. Sigara içen sayısı aşağıya iniyor fakat sigaraya başlama yaşı da aşağıya iniyor. Bundan 15-20 yıl önce sigaraya başlama yaşı 15-16 civarındaydı. Şimdi 11 yaşına indi. Sigara kartelleri o kadar çok kirli reklam yapıyorlar ki, sanatçılarla birlikte özendirme yoluna gidiliyor. Çünkü sigara özenti yoluyla bulaşan bir hastalıktır.”

Fahri müfettişlik uygulaması geliyor

Son olarak da sigarayla savaşma anlamında neler yapılabilir sorusunu da değerlendiren Mustafa Aydın, “Tütün ve tütün mamulleri ile ilgili çıkan kanunların tam uygulanması lazım. Kapalı yerlerde sigara içilmesi yasak fakat sigara içsinler diye işletmeler yapay kapalı alanlar oluşturuyor. Denetim çok zayıf. Koyulan kanunların kolluk kuvvetleri tarafından denetlenmesi lazım fakat bu konuda kolluk kuvvetlerimiz sayıca yetersiz kaldıkları için denetimlere yetişemiyorlar. Türkiye Sigarayla Savaş Derneği olarak biz artık trafikte uygulanan fahri müfettişlik kavramını bu alanda da hayata geçirmeye çalışıyoruz. İşletmeler sigara cezası olarak kesilen paralardan çok daha fazlasını sigara içirerek kazandırdığı için onlara bu maddi ceza da az geliyor. Hele akşam saat 22.00’den sonra sigara fiilen her yerde serbest. Bu yüzden hep birlikte dört bir yandan el ele vererek seferberlik ilan edersek eğer, bu probleme büyük oranda çözüm sağlamış oluruz” diyerek sözlerini tamamladı.

ŞEYDA CEYLAN GÖRGENÇ