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Elektronik Yabancı Dil Sınavı başvuruları başladı

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) başvuruları başladı. İşte ÖSYM'den Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) açıklaması.

Elektronik Yabancı Dil Sınavı başvuruları başladı

03 Kasım 2016 09:34

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, İngilizce alanında 24 Aralık'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'deki e-sınav uygulama binalarında yapılacak e-YDS için başvurular 16 Aralık'a kadar devam edecek. Sınav saat 14.00'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

Sınava alınacak aday sayısı e-YDS sınav binalarının aday kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara'da 3 bin 760, İstanbul'da 431, İzmir'de 72 olarak belirlendi.

Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dahil edilecek. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacak.
 

Etiketler: elektronik sınav, ÖSYM


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