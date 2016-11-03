ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, İngilizce alanında 24 Aralık'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'deki e-sınav uygulama binalarında yapılacak e-YDS için başvurular 16 Aralık'a kadar devam edecek. Sınav saat 14.00'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

Sınava alınacak aday sayısı e-YDS sınav binalarının aday kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara'da 3 bin 760, İstanbul'da 431, İzmir'de 72 olarak belirlendi.

Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dahil edilecek. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacak.

