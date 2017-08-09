Elektronörofizyoloji mezunlarına iş ve kariyer fırsatı

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık sektörü hızla büyürken, nitelikli yardımcı sağlık hizmetleri personeli ihtiyacı da her geçen gün artış gösteriyor. Sağlık hizmetleri alanında yardımcı meslekler içerisinde bulunan elektronörofizyoloji, sağlıkta öne çıkan meslekler içinde yer alıyor. İAÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Elektronörofizyoloji Programı, uygulama odaklı eğitim modeliyle yetiştirdiği elektronörofizyoloji uzmanlarıyla sağlık alanında niteliği artırmayı hedefliyor. İAÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Elektronörofizyoloji Programı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fulya Yükçü, Türkiye’de alanında yetkin olan yardımcı sağlık personeli ihtiyacının sağlık politikasının en önemli ve vazgeçilmez konusu haline geldiğine işaret ederken, İAÜ’nün Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda uygulama laboratuvarları eşliğinde yetkin sağlık personeli yetiştirdiğinin altını çiziyor.

Uzman hekimlere yardımcı

Nöroloji ve fizyolojinin önemli bir dalı olan elektronörofizyoloji alanında eğitim gören öğrenciler, santral sinir sistemi bozukluklarıyla süregelen hastalıkların bozukluklarını tespit etmekte yararlanılan nörofizyolojik yöntemlerin kullanılmasında uzman hekimlerin denetiminde çalışabilecek elemanlar olarak yetişiyor. Elektronörofizyoloji programının sağlık alanında eğitim görmek isteyen öğrenciler için kariyer fırsatı sunduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Yükçü, “Mezunlar üniversitelerde, yurtiçi ve yurtdışı destekli bilimsel araştırmalarda elektronörofizyoloji teknisyeni olarak çalışabilirler. Özellikle, elektronörofizyoloji teknisyenleri sayısının yüksek olmaması, iş fırsatlarını artırmaktadır” dedi.

Nihon Kohden EMG/EP, EEG-PSG, Synergy EMG/EP ve 32 kanal video EEG/PSG cihazlarının bulunduğu İAÜ Elektronörofizyoloji Laboratuvarı’nda, öğrenciler beyinde bilişsel ve davranışsal fonksiyonların bozulmasıyla ortaya çıkan hastalıkların tespiti için gerekli olan nörofizyolojik yöntemleri uygulayabilecekleri bir laboratuvara sahip. Elektronörofizyoloji Laboratuvarı ile öğrencilere kullanabilecekleri nörofizyolojik yöntemler için farklı türde cihazları tanıma olanağı sağladıklarını da belirten Yükçü, üniversitede temel sağlık eğitimin yanı sıra laboratuvarda verilen uygulama eğitimleriyle bu alandaki ihtiyacı karşıladıklarını söylüyor.

Elektronörofizyoloji mezunları için fırsatlar

Elektronörofizyolojinin çalışma alanlarına ilişkin bilgi veren Yrd. Doç. Dr. Yükçü, programı başarıyla tamamlayan ve ‘Elektronörofizyoloji Teknisyeni’ olarak mezun olan öğrencilerin, nöroloji, KBB, psikiyatri, pediatri, göğüs hastalıkları ve fizyoloji uzmanlarının denetiminde ve kontrolünde, elektroensefalografi, uyarı potansiyelleri ve kamu veya özel hastanelerin ve poliklinikler birimlerinin uyku birimlerinde çalışma olanağı bulduğunun altını çiziyor.

Yükçü, YGS-1 puan türü ile öğrencinin alındığı ve ikinci öğretim imkanı da bulunan iki yıllık Elektronörofizyoloji Programı’nı seçeceklerin mesleki performanslarının ve araştırma isteklerinin çok iyi düzeyde olması gerektiğini de dile getirdi.