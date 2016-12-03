İstanbul’dan İran’a gitmekte olan Ghadar Taghizadeh (26) yönetimindeki 53A 916 10 plakalı TIR; Ağrı’nın Eleşkirt ilçesi üst geçidinde kendisini yakından sollayan başka bir TIR’ın brandalara takıldığını fark eden sürücü direksiyonu kırmasıyla gittiği yönün tersine dönerek büyük bir kaza yaptı. Dorse yolu kapatırken TIR, geldiği Erzurum yönüne doğru dönerek trafiği kilitlerken, yolda uzun kuyruklar oluştu. Eleşkirt İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polislerin yolda gerekli önlemleri kısa sürede alması muhtemel kazaların önüne geçti. Yol Ağrı il merkezinden gelen çekicilerin kaza yapan TIR’ı kaldırmasıyla ulaşıma açıldı. Yaralı TIR sürücüsü Eleşkirt Devlet Hastahanesinde tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.