Elif Jale Yeşilırmak gümüş madalya kazandı

Budapeşte Laszlo Papp Arena Spor Salonu'nda 114 ülkeden yaklaşık 900 güreşçinin katılımıyla gerçekleştirilen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 59 kiloda Elif Jale Yeşilırmak finalde Japon Risako Kawaı'ya 8-0 yenilerek gümüş madalyada kaldı.

Avrupa ve Dünya Şampiyonu 76 kilodaki Yasemin Adar ise, bu akşam Macar güreşçi Zsanet Nemeth'i 9-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Azerbaycanlı Sabira Aliyeva'yı 10-0 sayı tuşuyla çeyrek finalde Japon Hiroe Minagava Suzuki'yi 7-0 yenmişti. Adar finalde Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu ABDli Adeline Gray ile karşılaşacak.

72 kg Buse Tosun ise repesajda Macar Nicoletta Remata Smolka ile karşılaşacak. Galip ayrılırsa Çinli Juan Wang ile bronz madalya için güreşecek.

Kadınlar 65 kg Aslı Demir Çinli rakibi Tang'a 6-1 yenilirken, 68 kg'da Beste Altuğ da Kazak rakibi Larionova'ya 4-2 yenildi.

SERBEST STİL MÜSABAKALARI SONA ERDİ

Macaristan'da düzenlenen Dünya Güreş şampiyonasında Serbest Stil müsabakaları bugün sona erdi.

70kg'da Mustafa Kaya ilk repesaj maçında rakibi Kanadalı Haislan Veranes Garcia'ı 7-1 mağlup etti.

İkinci maçında Moğol Byambador Bat'a 8-6 yenilen Mustafa Kaya bronz maçına çıkma şansını kaybetti. Türkiye Serbest Stilde Fatih Erdin'le gümüş Süleyman Atlı ile bronz madalya kazandı.

DÜNYA ŞAMPİYONASINDA 5. GÜN PROGRAMI

Dünya şampiyonası yarın kadınlar 50, 53, 57 ve 62 kilolarda yapılacak eleme maçlarıyla devam edecek. Program şöyle:

50 Kilo: Evin Demırhan - Narangerel Erdenesukh (MGL)

53 Kilo: Zeynep Yetgıl - Vanesa Kaladzınskaya (BLR)

57 Kilo: Elif Yanık - Thi Ha Tran (VIE)

62 Kilo: Aslı Tuğcu- Ayaulym Kassymova (KAZ)

Mehmet Başaran