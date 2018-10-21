Elimi Bırakma 13. yeni SON BÖLÜM CANLI İZLE | Elimi Bırakma 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE (TRT 1, Youtube İZLE)

Elimi Bırakma dizisi kısa sürede ilgiyi üzerine çekmeyi başardı. Pazar günlerinin sevilen dizilerinden olmaya başlayan Elime Bırakma 13. yeni son bölümü ekranlarda. Peki, yeni son bölümde hangi gelişmeler yaşanacak? Serap'ın yeni hamleleri hangi sonuçlara sebep olacak? Azra ve Cenk meselesinde olaylar nasıl gelişecek? Heyecan dolu yeni bir Elimi Bırakma bölümü daha sizleri bekliyor. Yayınlanır yayınlanmaz izleyebileceğiniz Elimi Bırakma 14. yeni bölüm fragmanı, 13. yeni son bölümü izleyebilceğiniz linkler ve diziyle ilgili son haberlerin yer aldığı detaylar haberimizin devamında...

ELİMİ BIRAKMA DİZİSİ 13. YENİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Başrollerini Alina Boz ve Alp Navruz paylaştığı dizi TRT1 ekranlarında her Pazar akşamı ekranlara geliyor. Elimi Bırakma; sahip olduğu tüm değerleri bir gecede kaybeden Azra ile benzer kaderi paylaştıkları Cenk'in yollarının kesişmesiyle başlayan hikayesini anlatıyor ve insanın dönüp gidebileceği bir evinin, ailesinin olması dünyanın en büyük hazinesi” mottosu ile hareket ederek, aile bağlarının önemini bir kez daha seyircinin gözleri önüne seriyor.

Elimi Bırakma 13. yeni son bölümde olaylar şöyle gelişecek...Cenk'in annesine Azra'ya olan aşkını itiraf etmesiyle, Serap bir an önce Azra'yı evden göndermenin yollarını aramaya başlamıştır. Önce miraslarını şimdi de oğlunu elinden almaya çalışması Serap'ı sert kararlar almaya iter. Cenk, Azra'ya olan aşkını annesine itiraf ederken Azra'nın bunu duyup duymadığından emin olmaya çalışır. Azra ise duyduğu bu itiraf karşısında mutlu olsa da bir yandan da onu daha zor günlerin beklediğini bilir. Cenk annesinden sonra ani bir kararla Azra'nın karşısına çıkacak ve büyük yüzleşme gerçekleşecektir. Arda ve Mert'in aynı yetimhanede bir araya gelmeleri, Mert'i bir adım daha Azra'ya yaklaştırır. Tabi Mert'e tek yaklaşan onlar da değildir; Sumru ve Azmi'nin iş birliği de yavaş yavaş sonuç vermiş, tehlikeli bir karşılaşmanın zemini hazırlanmıştır.

Yapımcılığını Üs Yapım'ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğuna Sadullah Celen oturuyor. Senaryosunu Nilüfer Aydın ve Volkan Yazıcı'nın kaleme aldığı kaleme aldıği dizi güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Dizide; Alina Boz, Alp Navruz, Seray Gözler, Dolunay Soysert, Cemre Gümeli, Burak Tamdoğan, Gökçe Yanardağ, Ertuğrul Postoğlu, Ebru Aykaç, Batuhan Ekşi gibi isimler rol alıyor.