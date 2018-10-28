Elimi Bırakma 14. yeni SON BÖLÜM izle | ELİMİ BIRAKMA 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI izle (TRT 1, Youtube İZLE)

Elimi Bırakma dizisi kısa sürede ilgiyi üzerine çekmeyi başardı. Pazar günlerinin sevilen dizilerinden olmaya başlayan Elime Bırakma 14. yeni son bölümü ekranlarda. Peki, yeni son bölümde neler oldu? Serap ve Kadir'in yeni hamlesi neler olacak? Azra'yı hangi tehlikeli gelişmeler bekliyor? Azra ve Cenk meselesinde olaylar nasıl gelişecek? Heyecan dolu yeni bir Elimi Bırakma bölümü daha sizleri bekliyor. Yayınlanır yayınlanmaz izleyebileceğiniz Elimi Bırakma 15. yeni bölüm fragmanı, 14. yeni son bölümü izleyebilceğiniz linkler ve diziyle ilgili son haberlerin yer aldığı detaylar haberimizin devamında...

ELİMİ BIRAKMA 14. YENİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Elimi Bırakma yeni son bölümde heyecanlı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Azra'nın kardeşini bulmanın sevinci yarım kalmıştır. Çünkü Mert'in kendisini değil Sumru'yu seçmiştir. Mert'in bu kararıyla yıkılan Azra Mert'ten bir saniye bile ayrılmak istemese de Mert, Azra'nın kendisini terk ettiğini düşünmekten kendini alıkoyamaz. Bu gelişme Sumru ve Azra arasında büyük bir çatışmayı beraberinde getirecektir. Diğer yandan Fatma, Mert'in elinden alınmasıyla en trajik hatırasını yeniden yaşar. Mert'i geçmişte kaybeden Fatma bir kez daha onu kaybetmenin acısıyla onu tekrar elde etmenin yollarını arayacaktır. Cenk ise Azra ve kardeşi arasında bağ kurmaya çalışmaktadır. Ancak Kadir çoktan kötü planlarını eyleme dökmeye başlamıştır. Bunun için de Kadir Çelen ailesini içten fethetmek için düğmeye basmakta gecikmez. TRT1'in aile bağlarının önemini bir kez daha gözler önüne seren yeni dizisi Elimi Bırakma, her Pazar günü yeni bölümleri ile saat 20.00'de TRT1'de. Elimi Bırakma'nın başrollerini Alina Boz, Alp Navruz, Seray Gözler, Dolunay Soysert, Cemre Gümeli, Burak Tamdoğan, Gökçe Yanardağ gibi ünlü isimler paylaşıyor.

ELİMİ BIRAKMA DİZİSİ GEÇEN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Elimi Bırakma; sahip olduğu tüm değerleri bir gecede kaybeden Azra ile benzer kaderi paylaştıkları Cenk'in yollarının kesişmesiyle başlayan hikayesini anlatıyor ve insanın dönüp gidebileceği bir evinin, ailesinin olması dünyanın en büyük hazinesi” mottosu ile hareket ederek, aile bağlarının önemini bir kez daha seyircinin gözleri önüne seriyor. Cenk'in annesine Azra'ya olan aşkını itiraf etmesiyle, Serap bir an önce Azra'yı evden göndermenin yollarını aramaya başlamıştır. Önce miraslarını şimdi de oğlunu elinden almaya çalışması Serap'ı sert kararlar almaya iter. Cenk, Azra'ya olan aşkını annesine itiraf ederken Azra'nın bunu duyup duymadığından emin olmaya çalışır. Azra ise duyduğu bu itiraf karşısında mutlu olsa da bir yandan da onu daha zor günlerin beklediğini bilir. Cenk annesinden sonra ani bir kararla Azra'nın karşısına çıkacak ve büyük yüzleşme gerçekleşecektir. Arda ve Mert'in aynı yetimhanede bir araya gelmeleri, Mert'i bir adım daha Azra'ya yaklaştırır. Tabi Mert'e tek yaklaşan onlar da değildir; Sumru ve Azmi'nin iş birliği de yavaş yavaş sonuç vermiş, tehlikeli bir karşılaşmanın zemini hazırlanmıştır.

ELİMİ BIRAKMA KÜNYE

Yapımcılığını Üs Yapım'ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğuna Sadullah Celen oturuyor. Senaryosunu Nilüfer Aydın ve Volkan Yazıcı'nın kaleme aldığı kaleme aldıği dizi güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Dizide; Alina Boz, Alp Navruz, Seray Gözler, Dolunay Soysert, Cemre Gümeli, Burak Tamdoğan, Gökçe Yanardağ, Ertuğrul Postoğlu, Ebru Aykaç, Batuhan Ekşi gibi isimler rol alıyor.