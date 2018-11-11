Elimi Bırakma 16. yeni SON BÖLÜM İZLE | ELİMİ BIRAKMA 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE (TRT 1, Youtube İZLE)

Elimi Bırakma dizisi kısa sürede ilgiyi üzerine çekmeyi başardı. Pazar günlerinin sevilen dizilerinden olmaya başlayan Elime Bırakma 16. yeni son bölümü ile ekranlarda. Elimi Bırakma 16. yeni son bölümde Fatma Sumru'nun karşısına yeni bir tehdit olarak çıkacak. Cenk arabasında kaybolan mektubun peşine düşecek. Cansu'nun beklenmedik bir an da kaybolması Azra ve Cenk'i zora sokacak. Peki tüm bu gelişmeler hangi gelişmelere yol açacak? Heyecan dolu yeni bir Elimi Bırakma bölümü daha sizleri bekliyor. Peki, yeni son bölümde neler oldu? Yayınlanır yayınlanmaz izleyebileceğiniz Elimi Bırakma 17. yeni bölüm fragmanı, 16. yeni son bölümü izleyebilceğiniz linkler ve diziyle ilgili son haberlerin yer aldığı detaylar haberimizin devamında...,

ELİMİ BIRAKMA 16. YENİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Elimi Bırakma izleyeceğiniz 16. yeni son bölümde heyecanın dozu giderek yükseliyor. Yeni son bölümde olaylar şöyle gelişecek. Azra Mert'in sert tepkilerine rağmen onu kazanmaya çalışmaktan vazgeçmez… Burhan'la yolu kesişen Fatma Sumru'nun karşısına yeni bir tehdit olarak çıkarken, Sumru Mert'i bir süreliğine de olsa Fatma'nın görmesine izin verir. Ancak Fatma bununla yetinmeyerek Sumru'ya sorun çıkarmaya devam eder. Azra diğer taraftan babasının şaibeli ölümü için Çetin'le birlikte davayı açar. Cenk ise arabasında kaybolan mektubun peşine düşer. Cansu'nun beklenmedik bir an da kaybolması Azra ve Cenk'i zora sokar. Sahip olduğu tüm değerleri bir gecede kaybeden Azra ile benzer kaderi paylaşan Cenk'in hikâyesini anlatan Elimi Bırakma'nın yapımcılığını Üs Yapım - Süreyya Önal, yönetmenliğini Sadullah Çelen, senaryosunu Nilüfer Aydın ve Volkan Yazıcı kaleme alıyor. Dizinin başrollerini ise Alina Boz, Alp Navruz, Seray Gözler, Dolunay Soysert, Cemre Gümeli, Burak Tamdoğan ve Gökçe Yanardağ gibi ünlü isimler paylaşıyor.

ELİMİ BIRAKMA 17. BÖLÜM YENİ FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Elimi Bırakma 17. bölüm yeni fragmanı dizinin sonunda yayınlanır mı henüz belli değil ancak yayınlanır yayınlanmaz son bölümü ve yeni bölüm fragmanını izleyebileceğiniz linkleri haberimizde bulabilir, tüm gelişmeleri yine haberimizden takip edebilirsiniz.

ELİMİ BIRAKMA GEÇEN SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Cenk'in geçmişinden gelen Ece'nin intiharı Cenk ve Azra'nın hayatına bir tehdit olarak döner. Ece'nin abisi Kadir'in hedefinde artık, kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu Cenk vardır. Üstelik Kadir, şüphelerini güçlendiren bir kanıtı da ele geçirince öfkesi daha da büyür. Feride de Mert'in kayıp olduğu dönemde Ali'yle Mert'in yolunun kesiştiğini Azra ile paylaşır. Bu, Azra'nın Sumru üzerindeki şüphelerini daha da güçlendirir. Babasının şaibeli ölümünü de öğrenen Azra davayı açar. Tarık babasının safında hareket ederek büyük bir hataya doğru yol alırken son bir şans için Azra'nın karşısına çıkar ve aşkını itiraf eder. Diğer taraftan Fatma ise Sumru'yu huzursuz etmek için harekete geçer. Sumru, bu korkuyla Fatma'ya ulaşma çabası içine girer ve Azmi'den yardım ister. Ancak Fatma onun karşısına hiç beklemediği bir şekilde çıkar. Burhan Sumru'yu işyerinde zora sokarken Cansu konusunda tehditlerini sürdürür. Cenk, Azra ve Mert'in arasındaki buzları eritmek için çaba gösterirken ikili arasında aşk daha da güçlenir.

ELİMİ BIRAKMA KÜNYE

Yapımcılığını Üs Yapım'ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Sadullah Celen oturuyor. Senaryosunu Nilüfer Aydın ve Volkan Yazıcı'nın kaleme aldığı kaleme aldıği dizi güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. TRT1'in aile bağlarının önemini bir kez daha gözler önüne seren Elimi Bırakma, her Pazar günü yeni bölümleri ile saat 20.00'de TRT1'de. Dizide; Alina Boz, Alp Navruz, Seray Gözler, Dolunay Soysert, Cemre Gümeli, Burak Tamdoğan, Gökçe Yanardağ, Ertuğrul Postoğlu, Ebru Aykaç, Batuhan Ekşi gibi isimler rol alıyor.