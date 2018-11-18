Elimi Bırakma 17. yeni SON BÖLÜM İZLE | ELİMİ BIRAKMA 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE (TRT 1, Youtube İZLE)

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Yeni bölümü ile yine nefesleri kesecek olan Elimi Bırakma 17. yeni son bölümde; Azra, Sumru'nun tehditleri karşısında dik durmaya çalışırken, Cansu yüzünden Cenk ile gergin günler yaşarlar. En yakın dostunu kaybeden Feride bu acıyı atlatmaya çalışırken diğer taraftan şirketin içindeki sorunlarla mücadeleye girişir. Artık şirkette dengeler değişmeye ve Azmi'nin yetkileri tehlikeye girmeye başlamıştır. Peki tüm bu gelişmeler hangi gelişmelere yol açacak? Heyecan dolu yeni bir Elimi Bırakma bölümü daha sizleri bekliyor. Peki, yeni son bölümde neler oldu? Yayınlanır yayınlanmaz izleyebileceğiniz Elimi Bırakma 18. yeni bölüm fragmanı, 17. yeni son bölümü izleyebilceğiniz linkler ve diziyle ilgili son haberlerin yer aldığı detaylar haberimizin devamında...

ELİMİ BIRAKMA 17. YENİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Elimi Bırakma izleyeceğiniz 17. yeni son bölümde sürpriz gelişmeler yaşanacak. Yeni son bölümde olaylar şöyle gelişecek... Azra, Sumru'nun tehditleri karşısında dik durmaya çalışır. Cansu Kadir'le başladığı oyunla Çelen ailesini etkisi altına almayı başarır. Azra ve Cenk ise, Cansu yüzünden gergin günler yaşarlar. Kadir Melis'i her geçen gün kendine daha çok bağlarken bu sahte birliktelikte, Melis imkânsız bir aşka doğru çekilir. En yakın dostunu kaybeden Feride bu acıyı atlatmaya çalışırken diğer taraftan şirketin içindeki sorunlarla mücadeleye girişir. Azmi'nin yetkileri tehlikeye girer ve şirkette dengeler değişir. Sahip olduğu tüm değerleri bir gecede kaybeden Azra ile benzer kaderi paylaşan Cenk'in hikâyesini anlatan Elimi Bırakma'nın yapımcılığını Üs Yapım - Süreyya Önal, yönetmenliğini Sadullah Çelen, senaryosunu Nilüfer Aydın ve Volkan Yazıcı kaleme alıyor. Dizinin başrollerini ise Alina Boz, Alp Navruz, Seray Gözler, Dolunay Soysert, Cemre Gümeli, Burak Tamdoğan ve Gökçe Yanardağ gibi ünlü isimler paylaşıyor.

ELİMİ BIRAKMA 18. BÖLÜM YENİ FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Elimi Bırakma 18. bölüm yeni fragmanı dizinin sonunda yayınlanır mı henüz belli değil ancak yayınlanır yayınlanmaz son bölümü ve yeni bölüm fragmanını izleyebileceğiniz linkleri haberimizde bulabilir, tüm gelişmeleri yine haberimizden takip edebilirsiniz.

ELİMİ BIRAKMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azra Mert'in sert tepkilerine rağmen onu kazanmaya çalışmaktan vazgeçmez… Burhan'la yolu kesişen Fatma Sumru'nun karşısına yeni bir tehdit olarak çıkarken, Sumru Mert'i bir süreliğine de olsa Fatma'nın görmesine izin verir. Ancak Fatma bununla yetinmeyerek Sumru'ya sorun çıkarmaya devam eder. Azra diğer taraftan babasının şaibeli ölümü için Çetin'le birlikte davayı açar. Cenk ise arabasında kaybolan mektubun peşine düşer. Cansu'nun beklenmedik bir an da kaybolması Azra ve Cenk'i zora sokar.

ELİMİ BIRAKMA KÜNYE

Yapımcılığını Üs Yapım'ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Sadullah Celen oturuyor. Senaryosunu Nilüfer Aydın ve Volkan Yazıcı'nın kaleme aldığı kaleme aldıği dizi güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. TRT1'in aile bağlarının önemini bir kez daha gözler önüne seren Elimi Bırakma, her Pazar günü yeni bölümleri ile saat 20.00'de TRT1'de. Dizide; Alina Boz, Alp Navruz, Seray Gözler, Dolunay Soysert, Cemre Gümeli, Burak Tamdoğan, Gökçe Yanardağ, Ertuğrul Postoğlu, Ebru Aykaç, Batuhan Ekşi gibi isimler rol alıyor.