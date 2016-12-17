Olay, Alaylar 2 Mahallesi 804 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde valiz bulunan bir kişinin Hürriyet Caddesi üzerinde vatandaşlara şehrin en kalabalık yerini sorması üzerine durumdan şüphelenenler 155 polis imdat hattını arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis, Ö.İ.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli polisten kaçarken elindeki valizi çöp konteynırına atarak uzaklaşmak istediği sırada gözaltına alındı.

Valizin atıldığı çöp konteynerinin olduğu bölge emniyet şeridi içerisine alınarak Konya’dan bomba imha ekibinin gelmesi beklendi. Bu sırada vatandaşlar meraklı gözlerle olan biteni anlamaya çalışırken, Konya’dan gelen jandarma bomba köpeği de çöp konteynırında arama yaptı.

Bomba imha ekibi tarafından çöpten çıkarılarak incelenen valizin içerinden elbise çıktı. Şüphelinin Bitlis Tatvan nüfusuna kayıtlı olduğu ve ilçedeki bir tünel inşaatının şantiyesinde işçi olarak çalıştığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.