Elindeki bıçakla iki istasyonu soydu

Aydın’ın İncirliova ilçesine bağlı Acarlar Mahallesi’nde bulunan iki benzinlikte gasp ve hırsızlık olayına karışan B.K. (36) mağdurların verdiği eşkaller sonrasında üç gün sonra yakayı ele verdi. Olay, 29 Aralık Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İncirliova ilçesi Acarlar Mahallesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonuna gelerek K.A. isimli çalışanı kasada bulunan paraları vermesi yönünde bıçakla tehdit eden B.K. (36), istasyonun kasasında para olmaması üzerine olay yerine geldiği motosikletiyle benzinlikten uzaklaştı. İlk denemesinden eli boş ayrılan gaspçı, dakikalar sonra Acarlar’da bulunan ikinci akaryakıt istasyonuna geçerek bu kez bıçağını Y.D.’ye doğrulttu. Kasada bulunan 535 TL parayı aldıktan sonra motosikletine binen B.K., olay yerinden uzaklaştı. Durumu hemen polise bildiren iki benzinlik çalışanı, gaspçının eşkalini tarif etti.

3 gün sonra yakalandı

Yaşanan olayın ardından akaryakıt istasyonlarındaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Aydın Emniyet Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro ekipleri ile Hırsızlık Büro ekipleri birlikte yürüttükleri çalışma sonunda eşkali belli olan zanlı B.K.’yı saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı. Yapılan sorguda 29 Aralık Cumartesi günü yaşanan olaylara karıştığını kabul eden gaspçı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mehmet Barlas

