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Elindekini gören roketatar sandı

Amasya’da yaşayan 11 yaşındaki Arda Oymak’ın elma toplamakta güçlük çeken dedesi için yaptığı cihazı görenler roketatara benzetti.

Elindekini gören roketatar sandı

03 Mayıs 2017 09:13

Amasya Şehit Ferhat Ünelli Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Arda Oymak danışman öğretmeniyle birlikte elma toplamakta güçlük çeken yaşlı dedesi için elma toplama cihazı tasarladı. Katıldıkları bir etkinlikte sergilenen cihazı görenlerin önce roketatara benzetip şaşırdıklarını belirten Oymak, “Roketatar sandılar. Biz de elma toplama makinesi olduğunu söyledik” dedi.

Dünyaca ünlü misket elmasıyla meşhur şehirde elma ağacı dallarının kolay kırıldığı için meyve toplayanların düşme tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını gözlemlemesi sonrası atık su borusunun üzerine elektronik bir sistem monte ettiğine değinen Oymak, ucundaki kesici düzenek sayesinde elmaları ve diğer meyveleri kolayca kopartıp altındaki sepete ulaştıran cihazın geliştirilebileceğini söyledi. 

Murat Çelik A.

Etiketler: amasya, elma, roketatar


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