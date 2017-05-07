Diğer
Kategoriler

Eline demir parmaklık saplandı!

Adana’da 12 yaşındaki bir çocuk yenidünya yemek isterken ağaçtan düşünce eline demir parmaklık saplandı. Can-Kur ekipleri demir parmaklığı kesince, çocuk elinde demir ile hastaneye kaldırıldı.

Eline demir parmaklık saplandı!

07 Mayıs 2017 17:54

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesi bağlı Yavuzlar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye’de süren iç savaştan ailesiyle birlikte kaçıp Adana’ya gelen 12 yaşındaki Ali Doğan oturdukları evin bahçesinde bulunan yenidünya meyvesinden yemek istedi.

Ağaca çıkıp yenidünya toplamaya başlayan çocuk dengesini kaybederek düşerken, demir parmaklıklardan tutmaya çalıştı. Ancak parmaklıkların ucu sivri olunca eline saplanan çocuk, acı içinde bağırmaya başladı. Çevrede sesi duyan vatandaşlar hemen sağlık ve Can-Kur ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Doğan’ın eline saplanan demir parmaklığı demir kesme makasıyla kesti. Yaralı çocuk elinde demir ile ambulansa bindirildi. Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine eline saplı olan demirle götürülerek ameliyata alınan çocuğun, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Fatih Keçe 

Etiketler: adana, demir parmaklık


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!