Eline iğne batan asistan doktor suç duyurusunda bulundu

DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Doğum Kliğine Siirt’ten gelen ve HIV taşıyan hamile Ç.K.’nın doğum operasyonu sırasında eline operasyonda kullandığı iğne batan asistan doktor D.D., üniversite yönetimi ve ameliyata girmeyen doktorlar hakkında suç duyurusunda bulundu. D.D. avukatı aracılığıyla savcılığa ilettiği suç duyurusu dilekçesinde, operasyon sırasında yeterli önlemlerin alınmadığını ve korucu malzemelerin bulunmadığını ileri sürdü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da, üniversite yönetimi ve hasta HIV taşıdığı gerekçesiyle ameliyata eğirmeyen doktorlar hakkında, “Görevi kötüye kullanmak” ve “Taksirle yaralama” suçlarından soruşturma başlattı.

Öte yandan, önceki gün olayla ilgili basın toplantısı düzenleyen DÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, operasyon için gerekli koruyucu ekipman ve bariyer malzemelerinin temin edildiğini ileri sürmüştü. Kadiroğlu, hastane yönetiminin hastayı sahiplendiğini ancak klinik icapçı öğretim üyesinin hastayı sahiplenmediğini, tedavi ve takibini kabul etmediğini ve operasyona girmekten imtina ettiğini belirterek, “Bu vakada tıbbi ve etik kurallara aykırı bir şekilde defansif davranan hastayı kabul etmeyen ve 2 gün boyunca klinik ve poliklinik işleyişini durduran sağlık hizmetini vermeyen klinikteki bazı hekimler ile ilgili hastane yönetimi gerekli tutanakları tutmuş ve Tıp Fakültesi Dekanlığı ile Rektörlük bilgilendirilmiştir. İlgili tutanaklar Rektörlüğün talimatı ile 29 Aralık 2017’de gerekli soruşturmanın yapılması için Tıp Fakültesi Dekanlığına gönderilmiş, konu ile ilgili gerekli soruşturma başlatılmıştır” demişti.