Elini ambalaj makinesine kaptırdı

Alınan bilgiye göre; Kahramanmaraş-Adana yolu üzerinde yer alan bir plastik ambalaj fabrikasında çalışan 34 yaşında M.A, bir anlık dalgınlık sonucu sağ elini iş makinesine kaptırdı. Elini sıkıştığı yerden çıkaramayan M.A.’nin mesai arkadaşları itfaye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Yapılan ihbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri M.A.’nın elini sıkışı yerden çıkarmayı başardı. Elinde ezikler ve kırıklar oluşan M.A., 112 sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi. M.A.’nıns ağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Muhammet Özer