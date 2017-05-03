Elinin hamuruyla erkeklerin bile zorlandığı işlerin üstesinden geliyor

Ayşen Şentürk, erkeklerin bile yapmakta zorlandığı mesleklerin üstesinden geliyor. Adeta on parmağında on marifet olan Şentürk, taksi şoförlüğü ile ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Taksisi sırada beklerken kahvehanede çayları dağıtan Şentürk, kuaför dükkanına gelen müşterilerini de bekletmeden bakımlarını yapıyor. Gün içerisindeki hızı ile adeta baş döndüren Şentürk, yeni iş projelerinin de olduğunu söyledi.

Ayşen Şentürk'ün taksi müşterilerinden Hasan Baysal, yolculuktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Baysal kadın taksi şoförlerinin artmasının gerektiğini vurgulayarak, "Çok haz duydum. Hoşuma gitti, rahat bir yolculuk yaptım. Ben de şoför olmama rağmen en ufak bir hatasını görmedim. Eskişehirimiz için bir güzellik. 'Şoför Nebahat' diye bundan sonra kendisine hitap edeceğiz. Eskişehir'de daha çok Nebahatların olması gerekir çünkü Eskişehir modern bir kent" dedi.

"Amca ve ağabey diyenler oluyor"

Üç mesleğini de her gün aksatmadan yapan Ayşen Şentürk, çevresinden gördüğü tepkileri dile getirdi. Vatandaşların genel olarak olumlu tepki verdiğini aktaran Şentürk, "Kuaförlük mesleğim var, taksicilik yapıyorum, kahvecilik yapıyorum ve bu 3 mesleğimi de severek yapıyorum. Bayan kuaförlüğü yapıyorum fakat, işlerim haricinde yapıyorum. Taksiciliği bıraktığım zaman kuaföre girip saç yapıyorum. Arabam sırada beklerken kahvede çayımı veriyorum, çayımı demliyorum. Müşteri gelene kadar bu işlere koşturuyorum. Çevremdeki vatandaşlar çok şaşırıyorlar. Çünkü bir bayan olarak bu kadar iş yaşıyorsunuz, severek yapıyorsunuz. Yani arabaya binen müşterilerim de memnun, kahveye gelen müşterilerim de memnun. Geçenlerde taksiye binen bir müşterim bana bakmadan, 'Ağabey beni şuraya götürür müsün?' dedi. Daha sonra ben bakınca, 'Pardon çok çok özür dilerim abla' dedi. Yani bu tür durumlar oluyor. Amca ve ağabey diyenler oluyor" şeklinde konuştu.

"Eşim ve çocuklarım gurur duyuyor"

Ailesinin kendisine büyük desteği olduğunu ifade eden Şentürk, "Bayanlar evde oturmasınlar. Bir şeyler yapsınlar. Kendilerine bir meşguliyet bulsunlar. Eşlerine yardımcı olsunlar. Bu geçim sıkıntısı durumunda eşlerimize yardım ederek, katkıda bulunmamız gerekiyor. Ben evime de zaman ayırıyorum. Akşam evime gittiğimde yemeğimi yapıyorum. İşlerimi yapıyorum, çocuklarım ile ilgileniyorum, kendime de zaman ayırıyorum. Ailem de destekçi oluyor çünkü benimle gurur duyuyorlar. Eşim ve çocuklarım gurur duyuyor. Ben kendimle de gurur duyuyorum, böyle çok iş yaptığım için. Daha da bir şeyler eklemeyi düşünüyorum. İnşallah nasip, kısmet" diye konuştu.

Mehmet Sıddık Yeşilırmak

