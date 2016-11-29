Ulusal ve uluslararası katılımcı firmalar, profesyoneller ve hobi severler ile ikinci kez buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor. Hem eğitici hem de eğlenceli pek çok etkinlik ile renklenecek TUCH EXPO 2016, 8 Aralık Perşembe günü kapılarını açacak. 8-9 Aralık'ta iş insanlarına, 10-11 Aralık'ta ise halka açık olacak fuar için www.tuchexpo.com adresini tıklayarak, ücretsiz giriş sağlayan e-bilet ve eş zamanlı gerçekleşecek etkinlikler için online kayıt yaptırmak mümkün.

Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen TUCH EXPO, profesyonellere yeni anlaşmalar yapacakları, hobi severlere için ise vizyonlarını genişletecekleri bir platform sunuyor. Türkiye'nin bu alanda sahip olduğu potansiyeli değerlendirmek amacıyla düzenlenen TUCH EXPO, bu sene çok daha zengin bir içerikle ziyaretçilerini ağırlayacak. İlki yoğun ilgi gören organizasyon, 8-11 Aralık tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek. Nako El Örgü İplikleri’nin ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek fuar; sektördeki moda ve trend ürünlerin, yeni fikirlerin, özgün çalışmaların, eğlenceli etkinliklerin buluşma noktası olacak.

TUCH EXPO’nun katılımcı listesi ve sergi profili dolu

100’ün üzerinde katılımcıdan A’dan Z’ye geniş ve renkli sergi profili TUCH EXPO’da. Yerli ve yabancı yeni katılımcılarıyla daha geniş bir ürün yelpazesinin sergilendiği fuarda elişi ve hobi dünyasındaki yeni trendler gözler önüne serilecek.

Elişi ve Hobi Fuarında etkinlikler

Uluslararası iş platformu TUCH EXPO; ilk iki gün iş insanlarının bir araya gelerek iş anlaşmaları yapabilecekleri; son iki günde ise katılımcıların markalarını, modayı ve yeni trendlerini nihai tüketiciye tanıtabilecekleri bir yapıya sahip. Katılımcı ve ziyaretçilerin, dünyanın dört bir yanından gelen meslektaşlarıyla bağlantılar kurup, ilişkilerini kuvvetlendireceği fuarda geleceğin tasarımcıları da vizyonlarını genişletecek.

8-9 Aralık'ta iş insanlarına, 10-11 Aralık'ta ise halka açık

TUCH EXPO 2016, (B2B) iş günleri olarak belirlenen ilk iki gün; yurt içinden toptan ve perakende mağaza sahipleri, tuhafiye mağazaları, kırtasiye mağazaları, hobi mağazaları, el işi atölyeleri, s-ticaret, e-ticaret yapanlar ile tasarımcılar ve eğitmenlerin, yurt dışından da ithalatçıların ve tasarımcıların ziyaretine açılacak. (B2C) halka açık olarak belirlenen son iki günde ise tüm hobi severler fuarı gezebilecek.

Yeteneklerinizi göstermek için fırsat

Tasarım camiasından çok önemli isimlerin yer alacağı, birbirinden güzel etkinlikler gerçekleşecek. Tecrübeli tasarımcıları, yenilenen atölye odaları ve zengin workshop içerikleriyle dopdolu 160’dan fazla workshop çalışması TUCH EXPO’da. Ziyaretçiler, katılımcı firmaların, tasarımcıların, sanatçıların kendi stantlarında veya özel workshop odalarında yapacağı atölye çalışmalarına katılabilecek. Yakından tanıdığı isimler ile sohbet etme fırsatı bulacak, yarışmalarda heyecan dolu anlar yaşayacak.

Tasarımları ve yenilikleri buluşturan 'Moda Defileleri' TUCH EXPO’da

Ziyaretçiler, ünlü trend uzmanları tarafından, özel olarak hazırlanan defile programlarında, önümüzdeki yılın moda ve trend akımlarını yakından takip edebilecekler.

Geçen yıl ziyaretçilerin ilgi odağı olan Örgü Yarışması, TUCH EXPO 2016 Fuarı’nda da yerini aldı.Fuarın halka açık olduğu 10 Aralık Cumartesi ve 11 Aralık Pazar günleri 'Örgü Yarışması' düzenlenecek. 'En kısa sürede en çok ilmeği at, hediyeleri götür.' 2 Ters 1 Düz yapma tekniği ile keyifli anlar yaşanacak.

Moda ve Tasarım uzmanları tarafından verilen söyleşiler ile tüm sorularınıza yanıt bulacaksınız

Dileyenler, işin uzmanları tarafından verilen söyleşileri izleyerek, sektördeki son trendleri ve bu trendlere uygun projeler hazırlamada kendilerine yol gösterecek bilgileri öğrenebilecek. Hobi severler, özgün çalışmaların yer aldığı sergileri gezebilecek.

Fuar alanında çekilen fotoğraflar #Tuchexpodabendevarim etiketiyle sosyal medyada paylaşılabilinecek.