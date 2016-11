TBMM’de gazetecilerin sorularını cevaplayan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, çocuk cinsel istismarına ilişkin olarak. istismarın toplumsal bir sorun olduğunu belirtti. Elitaş, “Tasarı görüşmeleri sırasında veya aile bütünlüğünü araştırma komisyonu görüşmeleri sırasında 3 bine yakın ailenin mağdur olduğu ifade ediliyordu. Bu düzenleme her iktidarın, her siyasi partinin, her siyasetçinin toplumda kim mağdursa, onun mağduriyetini gidermek için yapması gereken işlemdir. Önerge son dakikada gelmedi, saat 7 civarında siyasi parti gruplarına verildi. Onlarla görüşmeler yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin toplumdaki mağduriyeti giderme konusunda somut, net bir önerisi varsa, o önerilere de açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Getirdikleri önergenin doğru olduğu görüşünde olduklarını ifade eden Elitaş, “Yarın son oylamasını yaptıktan sonra kanunlaşmasını sağlamış olacağız” dedi.

CHP’ye çağrı yapan Elitaş, “Bu konuyla ilgili bu sorunu çözmek noktasında adımınız varsa, attığınız adımla görüşmeye hazırız” diye konuştu.

Önergede tecavüzcülerin aklanacağı bir durum olmadığını belirten Elitaş, “Burada tecavüzü kapsamadığı açık ve net şekilde ortada. Şimdi sadece gelecekle ilgili istifhamlar oluşturacak bu maddenin geri çekilmesini istemek doğru bir düşünce değil” dedi.

Bunun af düzenlemesi olmadığına işaret eden Elitaş, “Cezanın ertelenmesi ile ilgili bir durum söz konusudur. Bu kesinlikle af düzenlemesi değildir” ifadelerini kullandı.