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'Elite World Hotels’den 120 milyon dolarlık yatırım

İstanbul Taksim’de Elite World Prestige, Elite World İstanbul, Florya’da Elite World Business, Van’da Elite World Van ve Marmaris’te Elite World Marmaris otelleri ile 15 yıldır turizm sektöründe faaliyet gösteren Elite World Hotels zinciri, 120 milyon dolarlık yatırımla zincirin en büyük tesisi Elite World Europe’yi hizmete açtı.

Elite World Hotelsden 120 milyon dolarlık yatırım

07 Şubat 2017 14:14

İstanbul Güneşli Basın Ekspres Yolu’nda ihtişamlı mimarisi ile dikkat çeken, 401 oda, 581 yatak kapasiteli otel, yeni bir iş modeli ile hizmet vermeye başladı.

Sektörün içinde bulunduğu zor dönemlerde dahi yatırımlarına ara vermeden devam eden Elite World Hotels, zincirin en büyük kapasiteye sahip oteli Elite World Europe Hotel’i, İstanbul Basın Ekpres Yolu’nda yeni nesil toplantı konsepti olarak adlandırdığı “Business to Hapiness” iş modeli ile 2 Şubat 2017’de hizmete açtı. Kongre oteli olarak kurgulanan, 120 milyon dolar yatırım ile hayata geçirilen tesiste, 58’i suit 401 oda, 581 yatak kapasitesi ve 2500 kişi kapasiteli 8 toplantı salonu yer alıyor.

Yeni nesil toplantı konsepti

Otellerin sadece birer mekan değil, asıl olarak hizmet sunan noktalar olduğunu vurgulayan Elite World Hotels Zincir Genel Müdürü Ünsal Şınık, “Zincirimizin en büyük halkası olan Elite World Europe Hotel’de çok özel bir hizmet tanımı kurguladık. İş dünyası bugüne kadar B to B ve B to C iş modellerini konuştu.Yeni nesil toplantı konsepti olarak tanımladığımız “B to H: Business to Hapiness” ile sektöre büyük bir farklılık ve farkındalık kazandıracağız. Elite World Europe, bu anlamda gerek mimarisi, gerek büyüklüğü, gerekse pazarlama stratejisi ile zincirin en kapsamlı yatırımı ve bölgenin en gösterişli oteli oldu.Toplantı salonları son teknolojiye göre yapıldı. Sağlık kulübü yaklaşık 2 bin kişiye hizmet verebilecek. 

BASIN EKSPRES'İN POTANSİYELİ YÜKSEK

Basın Ekspres'teki otel sayısının fazla olmasına rağmen bölgenin farklı bir dinamiği olduğunu belirten Elite World Hotels Zincir Genel Müdürü Ünsal Şınık, "Artık her yerde olduğu gibi bu bölgede de otel sayısı arttı. Talep aynı oranda artmadığı sürece bazı dönemlerde fiyat düşüklüğü görülecektir. Fakat o bölgenin farklı bir dinamiğinin olduğunu düşünüyoruz. Bu bölgede iş amaçlı seyahat eden bir kitle var. Fuar merkezleri o bölgede. Fuarlara katılan ziyaretçi sayıları da giderek artıyor ve bölgeye ciddi katkı sağlıyor. Ayrıca insanlar artık merkezden uzaklaşıp bütçesi daha düşük ve trafikten uzak yerlerde organizasyonlar yapmak istiyor. Biz o bölgeye taleplerin gün geçtikçe artacağına inanıyoruz" dedi.

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Etiketler: Elite World Hotels, Elite World Hotels Zincir Genel Müdürü Ünsal Şınık


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