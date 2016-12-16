Diyarbakır’da AK Parti tarafından Ulu Cami önünde düzenlenen basın açıklaması öncesinde Cuma namazında bir araya gelen vatandaşlar Halep için dua etti. Daha sonra cami önünde basın açıklaması yapıldı. AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar, defalarca Ulu Cami’de mazlum İslam coğrafyasının çektiği acıları dile getirdiklerini belirterek, Filistin ile Suriye’deki vatandaşların dayanışması için defalarca buraya geldiklerini kaydetti. İsrail’i kınamak için yıllardır mücadele etiklerini anlatan Akar, "Mazlumlarla dayanışmak için buradayız. Yanı başımızda Halep’te katledilmektedir. Uluslararası camia, beş ülkeden oluşan daimi kurul ve güvenlik konseyi sessizdir. Mazlumların gür sesi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu acılı kardeşlerimiz için günlerdir haftalardır mücadele ediyor. İnisiyatif alıyor ve girişimlerde bulunuyor. Türkiye bu konuda yine yalnız bırakıldı. Biz mazlumların sesi olacağız. Ülkemiz Türkiye nerede mazlum varsa yanına koşacaktır" dedi.

"Kimse sessiz kalmamalıdır"

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu ise, zulme sessiz kalınmayacağını ve Halep’teki vatandaşlara gereken yardımı yapmaya hazır olduklarını belirterek, "Kediye ve köpeğe sahip çıkanlar neredeler? Orada binlerce çocuk, yaşlı ve genç katledilirken neredeler? AB ve ABD sessiz kalıyor. Türkiye’de kimse sessiz kalmamalıdır. Ülkedeki STK temsilcileri, din, dil ve ırk ayrımı yapmadan sessiz kalmamalıdır" diye konuştu.

Elazığ’da gıyabi cenaze namazı kılındı

Elazığ'da Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Halep’te hayatını kaybedenler için organize edilen gıyabi cenaze namazı İzzetpaşa Camii’nde kılındı. Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Daha sonra Halep için dualar edildi. Son zamanlarda Halep’te yaşanan olayları herkesin gördüğünü belirten Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Ali Çiçek, "Yaşanan katliamlar sonucunda Müslüman kardeşlerimiz zulüm altında. Bizler de bunlara tepki olarak gıyabi cenaze namazı kılalım istedik. Bu doğrultuda başta hükümetteki yetkililere ve sesimizi duyan herkese buradan haykırmak istiyoruz. Halep’in sesini duyun, oradaki din kardeşlerimiz zulüm altında ve vahşice katlediliyorlar. Şuan insanlığın öldüğü yer diyebiliriz" dedi.

Batman’da Mevlit okutuldu

Batman’da Kızılay Şubesi’nce hem Halep’te hem de İstanbul’daki hain terör saldırısında hayatını kaybedenler için Mevlit okutuldu. Kudret Camisi’nde Cuma namazı öncesi düzenlenen programa, Vali Ahmet Deniz, İl Müftüsü Turgut Erhan, Kızılay Batman Şube Başkanı Ali Tezdiğ ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda, Kuran-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından dualar edildi. Kızılay Batman Şube Başkanı Ali Tezdiğ, "Hepimizin bildiği gibi Halep'te ciddi anlamda bir çatışma ablukası bulunmaktadır. Umarım bu abluka son bulur. İnsanların ölmemesi için gereken olan çabayı sarf edeceğiz. Vatandaşlardan gereken olan yardımları ve dualarını esirgememelerini istiyoruz" ifadelerini kaydetti.

Burak Emek - Kamil Cankılıç - Mehmet Şükrü Yıldırım - Osman Arslan

