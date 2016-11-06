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Eller yağmur için semaya açıldı, dualar edildi

Balıkesir Havran İlçesinde Belediye tarafından düzenlenen yağmur duasına vatandaşlardan yoğun katılım oldu.

Eller yağmur için semaya açıldı, dualar edildi

06 Kasım 2016 14:08

15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen yağmur duasına Havran Kaymakamı Yasin Öztürk, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri, mahalle muhtarları, sivil toplum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Okunan Kuran-ı Kerim’in ardından Havran Müftüsü Ahmet Alınmaz tarafından hep birlikte yağmur duası yapıldı. Belediye Başkanı Emin Ersoy “İlçe halkımız tarım ile geçimini sağlıyor. Kurak geçen sonbaharı yaşıyoruz. Toprak ve ağaçlar yağmura hasret vatandaşlarımız ile hep beraber ellerimizi semaya açtık. Dualarımız ettik. Rabbim kabul eylesin inşallah.” dedi.

Etiketler: balıkesir


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