Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Akin köyünde 7 Ekim 2016’da bir taş ocağının atık malzeme bölümünde köpeklerin bir bölgeyi sürekli eşelediğini fark eden işçiler ve vatandaşlar, köpeklerin bulunduğu yere gidince korkunç bir manzara ile karşılaşmışlardı. Toprağa gömülü halde bir ceset olduğunu gören işçiler, durumu hemen jandarmaya bildirmişlerdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler cesedi olduğu yerden çıkarırken, yapılan DNA çalışmasının ardından cesedin yaklaşık 4 ay önce bir anda ortadan kaybolan 46 yaşındaki Ramazan Şendur’a ait olduğu ortaya çıkmıştı. Olayın ardından cinayetle ilgili Şaban Y., V.Y. ve Y.Ş. isimli şahıslar, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği tarafından gözaltına alınmışlardı. Zanlılar bugün geç saatlerde adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Y.Ş. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, Şaban Y. ve V.Y. ise “tasarlayarak öldürme” suçundan mahkemeye sevk edildi. Zanlılardan Şaban Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, V.Y. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Mahkemenin dava tutanağında zanlılardan Şaban Y. ve V.Y.’nin cesedi bulunan Ramazan Şendur ile bir çay ocağında çay içerek sohbet ettikleri iddia edildi. Mahkemede ortadan kaybolduğu gece Ramazan Şendur’un evinden çıkarken eşi Hicran Şendur’un “Nereye gidiyorsun?” sorusuna verdiği “Sıvacı Şaban ile Kusura köyüne tarla bakmaya gidiyoruz” beyanı hatırlatılınca Şaban Y., “Şahıs yalan söylemektedir, böyle bir durum yoktur. Ben kesinlikle ölen ile birlikte Kusura köyüne veya başka bir yere gitmedim” yanıtını verdi.

“Dinar’da işimi hallettikten sonra köfte ekmek yedim”

Diğer yandan zanlı Şaban Y.’nin, Ramazan Şendur’un kaybolduğu gece aracını sattığı da ortaya çıktı. Şaban Y., bunu reddederek Ramazan Şendur ile o gün birlikte olmadığını öne sürdü. Şendur’un kaybolduğu gece Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına göre gece geç saatlerde Dinar ilçesine gittiği öğrenilen zanlı Şaban Y. ifadesinde, ilçeye bir işi olduğu için gittiğini belirtti. Yolda giderken otostop çeken tanımadığı bir şahsı da aracına aldığını aktaran Şaban Y., o kişi ile birlikte Dinar’da işlerini hallettikten sonra köfte ekmek yediğini ifade etti.

“Diğer şüpheliler ve tanıklar yalan söylüyor"

Zanlı Şaban Y., suçlamaları kabul etmediği mahkemede verdiği ifadede şunları söyledi:

“Dosyanın diğer şüphelisi V.Y., beni çarşıda gördüğü esnada bana hitaben maktulün evinde 200-250 bin TL’lik senet olduğunu, bu senetler incelendiği taktirde öldürmenin hangi sebepten ortaya çıkacağını söyledi. V.Y., maktul ile çok yakın arkadaş olması dolayısı ile kendisinin bir takım sırlarına vakıf olması sebebiyle bunu bildiğini düşünmekteyim. Senetlere ilişkin bilgisi olduğunu düşünmekteyim. Diğer şüpheliler ve tanıklar yalan söylemekte. Ben Ramazan Şendur’un kaybolması, elleri ve kolları bağlanarak Akin köyüne gömülmesi olayı hakkında herhangi bir eyleme katılmış değilim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Serbest bırakılmamı talep ediyorum.”

Cinayet zanlısının avukatı tutuklamaya itiraz etti

Mahkeme sonunda Şaban Y.’nin avukatı ise müvekkilinin tutuklanma gerekçesinin olay gecesi sadece Dinar ilçesine gitmek olduğunu öne sürerek, tutuklanmaya itiraz etti. Avukat, maktulün hangi zaman aralığında kaybolduğunun ve öldürüldüğünün bilinmediğini kaydetti. Maktulün eşinin de olaydan dolayı şüpheli durumunda olduğunu dile getiren zanlının avukatı, maktulün eşi Hicran Şendur’un da cinayeti işlemiş olabileceğini öne sürdü.

Polis zanlının görüntülenmemesi için yoğun çaba gösterdi

Mahkemenin ardından tutuklanan Şaban Y. cezaevine gönderilirken, polis ile olayı görüntülemek isteyen basın mensupları arasından adeta köşe kapmaca oynandı. Polis, basın mensuplarının görüntü çekmemesi için yoğun bir çaba içerisine girişti. Polis zanlıyı sağlık kontrolü için götürdüğü Devlet Hastanesi'nde araçtan indirmezken, polis muayeneyi gerçekleştirecek doktoru zanlının bulunduğu araca getirdi. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, daha sonra Sandıklı Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.