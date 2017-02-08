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Elleri ayakları bağlı halde bulunan şoförün gasp yalanını jandarma ortaya çıkardı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde önceki gün yakılarak içinde 40 bin TL bulunan kasa boşaltılan ve şoförü ormanlık alanda elleri bağlı olarak bulunan olayın, şoför, kayınpederi ve arkadaşları tarafından organize edildiği ortaya çıktı.

Elleri ayakları bağlı halde bulunan şoförün gasp yalanını jandarma ortaya çıkardı

08 Şubat 2017 09:52
Elleri ayakları bağlıydı, büyük sırrı jandarma çözdü! - Tıkla İzle

Geçtiğimiz cuma akşamı Manavgat ilçesine bağlı Dikmen-Yaylaalan yolu kenarında bir sigara dağıtım şirketine ait Uğur B’nin kullandığı araç yakılmış halde bulunurken, araç sürücüsü Uğur B. ise vatandaşların ihbarı üzerine Sarılar Mahallesi Çakalderesi Mevkiinde orman içerisinde elleri ve ayakları bağlanmış halde jandarma tarafından bulunmuştu. 

Araç şoförü Uğur B., jandarmadaki ifadesinde firmaya dönmeden önce sayım yaptığı sırada bir kişinin araca binip kendisine silah doğrultarak aracı sürmesini istediğini, aracın yakıldığı yere geldiklerinde araçta paraların bulunduğu kasayı kırmak suretiyle paraları aldığını, arkada kendilerini takip eden otomobilden inen şahsın elindeki yakıt bidonunu kendisine vererek aracı silah zoruyla yaktırdığını, aracın yakılmasının ardından kendisini de otomobile aldıktan sonra Çakalderesi’nde eli ve ayaklarını bağlayıp ormanlık alana bıraktıklarını söyledi.

Uğur B’nin anlattıklarını araştıran Side Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın aydınlatılması için çalışma başlattı. Jandarmanın dedektifleri aratmayan çalışması neticesinde araçta bulunan sigaralardan 400 kartonu Sarılar mahallesinde bir evde ele geçirilerek sigara firmasına teslim edildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda jandarma ekipleri Uğur B., kayınpederi M.K. ve kayınpederinin akrabası olan E.D.’yi gözaltına alırken, zanlıların olayı kendilerinin gerçekleştirdiğini itiraf ettikleri, Uğur B.’nin piyasaya ve firmaya olan borçlarını kapatabilmek için böyle bir plan yaptığı ve uygulamaya koyduğu belirlendi. Sigara firması yetkilileri araçtaki kasada 40 bin lira dolayında para bulunduğunu belirtirken, Uğur B.'nin evinde bulunan 9 bin TL'ye el konuldu.

Şoförün ifadelerinden yola çıkan jandarma, Oymapınar yolu üzerinde Manavgat Irmağında yaptığı aramada kırılmış ve içi boşaltılmış kasayı buldu. Olay yerine çağrılan dalgıç tarafından çıkartılan kasa jandarmaya teslim edildi.

Side Jandarma Karakolu ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan 3 zanlının sorgularının tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilecekleri bildirildi.  

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