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Ellerim titriyor parkinson hastası mı oldum?

Parkinson hastalığının genelde 60 yaş üstünde başladığını ancak çok genç yaşlarda başlayan genetik parkinson hastalığının da mevcut olduğunu belirten Koru Ankara Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Özlem Ertürk, dinleniyorken, elleriniz kucağınızda dururken ya da ayaklarınız yataktan aşağı pozisyonda iken titreme oluyorsa büyük ihtimal parkinson hastası olabileceğini bildirdi. Ertürk, “65 yaşının üstündeki insanlarda hastalığın görülme sıklığı yüzde bir. Erkeklerde daha sık görülmektedir” dedi.

Ellerim titriyor parkinson hastası mı oldum?

21 Eylül 2016 10:18

Parkinson hastalığının nedeninin beyinde dopamin maddesi eksikliğine bağlı olduğunu ifade eden Nöroloji Uzmanı Dr. Özlem Ertürk, “Hastalık sinsi başlangıçlıdır ve yavaş ilerleyicidir. Bu nedenle hastalar genelde yıllardır ellerinde titreme ve yavaşlık olduğunu söylerler. İlk belirtisi çoğunlukla bir elde başlayan titremedir. Ancak genetik geçişli parkinson hastalığında genç hastalar bazen tek ayağında kasılma veya titreme ile de gelebilir” diye konuştu.

Parkinson hastalığında baş titremesi olmayacağını ifade eden Dr. Ertürk, “Dil, dudak ve çenede istirahat titremesi olabilir. Yürüme, stres altında kalma, sinirlilik mevcut titremeyi artırır” dedi. 

Parkinson hastalığında görülen ana bulgulardan bir diğerinin ''Rijidite'' denilen kaslarda sertleşme olduğunu ifade eden Dr. Ertürk, genelde muayenede tespit edilen, hastanın fark etmediği bir bulgu olduğunu ve eklem hareketlerinin kısıtlanmasına neden olduğunu söyledi. Dr. Ertürk, “Parkinson hastalığının özürlülük yaratan en temel belirtisi ise 'Bradikinezi' dediğimiz hareketlerde yavaşlamadır. Ardı sıra yapılan hareketlerde bir yavaşlık olur. Bu nedenle yazı yazma, düğme ilikleme, kaşık, çatal kullanma gibi işlerde giderek güçlük başlar. Zamanla oturduğu yerden kalkarken, yatakta sağdan sola dönerken yavaşlık başlar ve hastalar bakıcılarına bağımlı hale gelir. Hareketlerin yavaşlaması sonucunda yüz ifadelerinde donukluk ve el yazılarında küçülme izlenir. Bu hastalarda tüm vücutta yavaşlama olduğu gibi bağırsak sisteminde de bir yavaşlık olur ve oldukça sıkıntı yaratan kabızlık ortaya çıkar” diyerek parkinson hastalığı hakkında bilinmeyenleri anlattı. 

Parkinson hastalarında görülen bir diğer bulgunun duruş ve denge bozuklukları olduğunu belirten Dr. Özlem Ertürk, birçok parkinson hastasının yıllar içinde belden öne doğru eğilerek yürümeye başladığını, adımlarının giderek küçüldüğünü ifade etti. Parkinson hastalarının hastalık ağırlaştığı zamanlarda ayaklarını yerden kaldıramadıkları için sürüyerek yürüdüklerini anlatan Dr. Ertürk, “Kolların salınımı da kaybolur, dönmesi gerektiği zaman çok sayıda minik adımla vücut tek bir bütün halinde döner. Bazen de yürüyüşü başlatamama sorunu yaşarlar. Genelde kapı eşiğinde, dar koridorlarda yürüme daha da zorlaşır, kitlenmeler olabilir. Bu nedenle sık düşme atağı yaşarlar. Ancak önlerine çıkan engeli genelde ayağını kaldırarak atlayabilirler” dedi.

Parkinson hastalığında konuşma bozukluğu, ses kısıklığı, depresyon, yorgunluk, eklem ağrıları, salya akması, kabızlık, uyku ve cinsel işlev bozukluğu, unutkanlık, ciltte yağlanma, terleme artışı, idrar kaçırma ve huzursuz bacak sendromu gibi durumların sık görüldüğünün altını çizen Dr. Ertürk, “Parkinson hastalığı tanısı konulduğu zaman tedavisi hemen başlanmalıdır. Tedavideki gecikmeler hastalığın seyrini kötüleştirip hastanın daha kısa sürede bakıma muhtaç hale gelmesinde etkilidir. Bu nedenle kendinizde veya yakınlarınızda ellerde veya bacaklarda titreme oluyorsa biran önce nöroloji uzmanı ile görüşmenizde fayda vardır” diye konuştu.  

Etiketler: Özlem Ertürk


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