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Ellerin uyuşma sebebi, cep telefonu ve bilgisayarınız olabilir

Uzmanlar, ellerdeki ve bileklerdeki hissizlik ya da uyuşukluğun sürekli kullanılan cep telefonu ve bilgisayarlar olabileceğini söyledi.


24 Şubat 2017 10:42

Ellerdeki ve bileklerdeki ağrı, hissizlik ya da uyuşukluğun özellikle geceleri insanları yataklarından uyandırdığını ifade eden uzmanlar, rahatsızlığın sinir sıkışmasından kaynaklı olduğunu söyledi.

İnsan hayatının olmazsa olmazlarından cep telefonu ve bilgisayarın sürekli ve uzun sürelerle kullanılmasının el bileklerinde tekrarlayıcı zorlamalara bağlı hasar oluşturacağını belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzman Dr. Ali Şahabettinoğlu, “Aynı hareketlerin sürekli olarak tekrarlanmasına bağlı olarak el ve kollardaki sinir, tendon, kas ve diğer yumuşak dokularda zedelenmeler meydana gelebilir. Kan akışı bozulup ağrı sensörleri aşırı hassaslaşabilir. Karpal tünel, bilek düzeyinde bulunan, el parmaklarının hareket etmesi ve hissinin sağlanmasında büyük rol üstlenen ve median sinir adı verilen sinirin geçtiği kanaldır. Bu sinir, elde birçok kasın çalışmasında görevlidir. İşte bu kanal boyunca eğer median sinir herhangi bir sebeple basıya uğrarsa, karpal tünel sendromu ortaya çıkar” diye konuştu.

Ellerdeki ve bileklerdeki ağrı belirtilerin aylar hatta yıllar içerisinde geliştiğine dikkat çeken Uz. Dr. Ali Şahabettinoğlu, “Başlangıçta parmaklarda, bilekte, kol ve dirsekte fazla rahatsız edici olmayan gerginlik, katılık, ağrı hissedilir. Hastalığın ilerlemesiyle bu şikayetlerin şiddeti artar, el ve parmaklarda uyuşukluk, karıncalanma, soğukluk gibi nörolojik belirtiler ortaya çıkar. Hastalık çok ilerlediğinde güç kaybından dolayı bardak ve tabaklar elden düşmektedir. Bu rahatsızlık, sürekli bilgisayar kullanmak zorunda olan memurlar, müzisyenler, marangozlar, terzilik gibi işlerle uğraşanlarda, her gün temizlik yapan titiz ev hanımlarında daha çok görülür. Ayrıca sabahtan akşama kadar elinden telefon düşmeyen gençler ve bizler risk grubu içerisindeyiz” diye konuştu.

Şahabettinoğlu, “Hastalığın ilerlememesi için semptomlara dikkat ederek erken dönemde bir fizik tedavi uygulanması gerekir. İyi bir muayene ve EMG tetkiki ile kesin teşhisin belirlenmesi ve tedaviye gidilmesi gerekir. El bileği sinir sıkışması tedavisinde, manuel tedavi teknikleri ile birlikte aletli fizik tedavi uygulanarak bu rahatsızlığın tedavisinde yüzde 90‘ın üzerinde hastada ameliyatsız olarak başarılı olmaktadır” şeklinde konuştu.

Etiketler: bilgisayar, el, uyuşma


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