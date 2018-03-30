Ellerine çorap geçirmiş halde yakalandı

Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı saat 04.15 sıralarında Doburca Mahallesi Pınar Caddesi üzerinde koşarak kaçmaya çalışan, ellerine çorap geçirmiş bir kişi kıskıvrak yakalandı. Üzerinde büyük bir tornavida, dişleri silinmiş otomobil anahtarı ele geçiren polis, yaptığı sorguda şüphelinin Ş.S. olduğunu tespit etti. Yapılan kamera incelemelerinde geçtiğimiz yıl O.A.’ya ait villada meydana gelen hırsızlık olayının da Ş.S. tarafından gerçekleştirildiği anlaşıldı. Villadan kol saati, 1 adet çeyrek altın, 1 adet kolye, tablet, 500 TL nakit para, kredi kartları çalan hırsızın bir binaya girişi de güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu yapılan araştırmalarda şüpheli Ş.S.’nin yakalandığı yerde 16 C 45 plakalı çalıntı araç da bulundu. Emniyette sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.