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Ellerini yıkarken kasayı soydular

Bursa'da market sahibi ellerini yıkamak için lavaboya gidince, hırsızlar kasadaki 150 lirayı alarak kayıplara karıştı.


16 Eylül 2016 13:10

Olay, saat 12.00'de merkez Osmangazi ilçesi Ahmetpaşa mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 75 yaşındaki market sahibi F.S., ellerini yıkamak için dükkanın arka taraftaki lavaboya gitti. Ellerini yıkarken içeriden ses gelmesi üzerine arkasına bakan F.S., bir erkek şahsın yazar kasayı karıştırdığını fark etti.
F.S.'nin geldiğini gören hırsız kasadaki parayı alarak kayıplara karıştı. Polis ekiplerine haber veren F.S. 150 lirasının çalındığını beyan etti.

Polis ekipleri market içerisinde parmak izi çalışması yaparken, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Etiketler: bursa, el yıkama


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