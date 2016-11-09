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Elleriyle 15 kiloluk balık yakaladı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde Behramkale Regülatör Göletinde sular çekilince dev sazan balıkları yüzeye çıktı. Göletteki çok sayıdaki balık çamura saplanarak telef olurken, bazı vatandaşlar yüzecek yerleri olmayan balıkları telef olmadan elleriyle yakaladı.

Elleriyle 15 kiloluk balık yakaladı

09 Kasım 2016 10:33

Yaz aylarında yaşanan kuraklık su kaynaklarında da ciddi sıkıntılara neden oluyor. Ayvacık’ta Behramkale Regülatör Göletinin çekilen suları, barajdaki balıklar için tehlikeye neden oldu. Küçük su birikintileri, balıkların yaşamasına imkan sağlamayınca çok sayıda sazan telef oldu. Bir karış suda yüzmeye çalışan dev balıkların yüzgeçleri suyun dışında kalınca ilginç görüntüler ortaya çıktı. Çevredeki bazı köylüler, bir miktar suda can çekişen balıkları yakalayarak daha derin alanlara götürdü. Bazı balıklar da akıntıya karşı zıplayarak yol alıp derin bölgelere ulaşmaya çalıştı.

Balıkların balçık alanda telef olacağını gören bazı vatandaşlar da elleriyle bu balıkları avlamaya çalıştı. Göletten kendileri için birer balık avlayan vatandaşlardan Murat Çakır, “Göletin sularının çekildiğini duyduk. Merak edip görmeye geldik. Bu da nasibimizmiş, bir tane balık yakaladık. Akşam fırında buğulaması yapacağız” dedi. Balıkları elleriyle yakalayan Sinan Atıcı, “Sular çekildiği için balıkların gidecek yerleri yok. Akıntıya karşı yüzmeye çalışıyorlar. Ben de elimle yakaladım. Büyük olduğu için sudan çıkarmak zor oldu” dedi.
Ayvacık İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri telef olan balıklar için inceleme başlatırken, gölete Ayvacık Barajı’ndan takviye su salınımının yapılacağı bildirildi. 

Gürkan Düzenli - Murat Yüksel 
ÇANAKKALE 


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