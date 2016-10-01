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Elma ağaçları hem çiçek açtı hem meyve verdi

Malatya’nın Yazıhan ilçesi Sürür Mahallesi'nde elma ağaçları mevsimleri şaşırdı. Bir yandan çiçek açan ağaçlar bir yandan da meyve verdi. İki mevsimi aynı anda yaşayan ağaçları görenler ise gözlerine inanamıyor.


01 Ekim 2016 12:05

Mevsimlerin dengesizliğinden mi ekolojik dengenin bozulmasından mı bilinmiyor ama bu ağaçların aynı anda iki mevsimi yaşıyor olması görenleri hayrete düşürüyor. Yazıhan’da yıllardır çiftçilikle uğraşan Mustafa Karademir isimli vatandaş bahçesine gittiğinde gördüğü manzara karşısında şaştı kaldı. Karedemir, gördükleri manzara karşısında hayrete düştüklerini dile getirerek, "Bugüne kadar üzerinde hem meyvesi hem de çiçeği olan ağaç görmemiştik. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Normalde bu ay sadece meyve vermesi gerekiyor ama bu yıl hem çiçek açtı hem de meyve verdi. Yani ilkbaharda açacağı çiçeği bu ayda açtığı için önümüzdeki yıl ürün vermez" diye konuştu. 

Erdal Akbuğa
 

Etiketler: elma ağacı


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