Mevsimlerin dengesizliğinden mi ekolojik dengenin bozulmasından mı bilinmiyor ama bu ağaçların aynı anda iki mevsimi yaşıyor olması görenleri hayrete düşürüyor. Yazıhan’da yıllardır çiftçilikle uğraşan Mustafa Karademir isimli vatandaş bahçesine gittiğinde gördüğü manzara karşısında şaştı kaldı. Karedemir, gördükleri manzara karşısında hayrete düştüklerini dile getirerek, "Bugüne kadar üzerinde hem meyvesi hem de çiçeği olan ağaç görmemiştik. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Normalde bu ay sadece meyve vermesi gerekiyor ama bu yıl hem çiçek açtı hem de meyve verdi. Yani ilkbaharda açacağı çiçeği bu ayda açtığı için önümüzdeki yıl ürün vermez" diye konuştu.

Erdal Akbuğa

