Bildireceğimiz elma diyetleri boyunca günde 8-10 bardak su içmeli ve 1 saat yürüyüş yapmalısınız.
Elma, düşük kalorili bir besindir. Bu özelliği sayesinde kolayca zayıflamanızı sağlar. Ayrıca elma, lif açısından da zengin bir besindir. Lifli yiyeceklerin kilo vermeye yardımcı olduğunu gösteren pek çok bilimsel araştırma yapılmıştır.
Aşağıdaki diyetlerden dilediğinizi uygulayabilirsiniz. Bu diyetleri veya herhangi bir diyeti asla doktorunuza danışmadan uygulmayın.
5 Günde 7 Kilo verdiren elma diyeti
1. GÜN
Acıktıkça, doyana kadar sadece elma yemeniz ve gün boyu 10-12 bardak su içmeniz gerekir.
2. GÜN
Kahvaltı: Doyana kadar elma
Öğle yemeği: Limon veya sirke ile soslanmış yeşil salata ve biraz süzme peynir
Akşam yemeği: Doyana kadar elma
3. GÜN
Kahvaltı: Kepekli bir dilim elma, 1 parça tavuk veya et ve bir elma
Öğle yemeği: 1 adet salatalık, havuç ve kerevizden oluşan salata
Akşam yemeği: Doyana kadar elma
4. GÜN
Kahvaltı: Kepekli bir dilim elma, 1 parça tavuk veya et ve bir elma
Öğle yemeği: Sebze salatası ve 100 gr balık
Akşam yemeği: 1 su bardağı yağsız süt ve 1 yemek kaşığı yulafı akşamdan suda bırakın, suyu süzüp, yulafları sütle karıştırıp tüketin
5. GÜN
Kahvaltı: 1 elma, 1 pişmiş yumurta ve 1 dilim kepekli ekmek
Öğle yemeği: Bir kase salata, 1 parça ızgara tavuk
Akşam yemeği: Doyana kadar elma
Haftada 5 Kilo verdiren elma diyeti
1-3. GÜNLER
Kahvaltı: 2 elma ve 1 haşlanmış yumurta
Öğlen yemeği: 2 elma ve 1 haşlanmış yumurta
Akşam yemeği: 1 haşlanmış yumurta
4-7. GÜN
Kahvaltı: 2 elma ve 1 haşlanmış yumurta
Öğle yemeği: 2 elma, 1 haşlanmış yumurta, bir avuç badem
Akşam yemeği: 1 haşlanmış yumurta
3 günde 3 kilo zayıflatan elma diyeti (3 gün boyunca aynı şeyler tüketilecek)
Kahvaltı: 1 fincan kahve veya çay, biraz limon suyu serpilmiş 1 adet rendelenmiş elma
Ara öğün: 1 bardak kuşburnu veya elma çayı
Öğle yemeği: 2 adet rendelenmiş elma ve 2 tatlı kaşığı yoğurt karışımı
1 bardak kuşburnu çayı
Ara öğün: 1 taze elma (kabuğu ile)
Akşam yemeği: 2 adet kabuklu bütün veya rendelenmiş elma
Elma diyetiyle haftada 7 kilo
1.GÜN
Elmadan oluşan menü, 1-2 kilo zayıflayabilirsiniz.
Kahvaltı: 3 küçük veya 2 büyük elma, biraz limon suyu ile karıştırılır. Bu karışıma bir avuç kuruyemiş ekleyebilirsiniz.
Öğle yemeği: Elma, soğan ve maydanoz ile hazırlanan salata.
3 büyük elmayı büyük parçalar halinde doğrayın. İçine doğradığınız maydanoz ve soğanı katın. Katı olarak haşladığınız bir adet yumurtayı dilimleyip içine katın.
2. GÜN
Elma ve pilav. Bugün 1-1,5 kilo zayıflamış olacaksınız.
Kahvaltı: 1 su bardağı tuzsuz pilav, 3 elma
Öğle yemeği: Elma ve pilav
3.GÜN
Elma ve peynir. Bugün 2 kilo verebilirsiniz.
Kahvaltı: 2 elma, yarım su bardağı yağsız peynir
Elmaları ince dilimler halinde kesin limon suyuna batırın. Yağsız peynir, 2 tatlı kaşığı bal ve birkaç kuruyemiş ile karıştırın, ardından elmaları ekleyin.
Akşam yemeği: 50 gram az yağlı inek peyniri
4. GÜN
Elma ve havuç günü. Bugün 2 kilo verebilirsiniz.
Kahvaltı: 2 büyük havuç ve 1 büyük elma. Izgaradan iki yiyeceği de pişirin, karıştırıp birlikte yiyin.
Öğle yemeği: Havuç ve elma salatası
1 elma ve 1 havucu yıkayın, soyun ve parçalar halinde kesin, bir tatlı kaşığı bal ve biraz limon suyu ekleyin.
Akşam yemeği: 2 pişmiş elma ve 1 yemek kaşığı bal
5. GÜN
Havuç ve pancar günü. 2 kiloya kadar kaybedebilirsiniz
Kahvaltı: 1 haşlanmış havuç ve 1 haşlanmış pancar
Öğlen yemeği: 1 haşlanmış yumurta ve 1 haşlanmış pancar, karıştırıp tüketin
Akşam yemeği: 1 tatlı kaşığı bal ve havuç salatası
6. GÜN
Birinci günün menüsüyle aynı.
7. GÜN
İkinci günün menüsüyle aynı.
Kaynak: www.mavikadin.com