Bildireceğimiz elma diyetleri boyunca günde 8-10 bardak su içmeli ve 1 saat yürüyüş yapmalısınız.

Elma, düşük kalorili bir besindir. Bu özelliği sayesinde kolayca zayıflamanızı sağlar. Ayrıca elma, lif açısından da zengin bir besindir. Lifli yiyeceklerin kilo vermeye yardımcı olduğunu gösteren pek çok bilimsel araştırma yapılmıştır.

Aşağıdaki diyetlerden dilediğinizi uygulayabilirsiniz. Bu diyetleri veya herhangi bir diyeti asla doktorunuza danışmadan uygulmayın.

5 Günde 7 Kilo verdiren elma diyeti

1. GÜN

Acıktıkça, doyana kadar sadece elma yemeniz ve gün boyu 10-12 bardak su içmeniz gerekir.

2. GÜN

Kahvaltı: Doyana kadar elma

Öğle yemeği: Limon veya sirke ile soslanmış yeşil salata ve biraz süzme peynir

Akşam yemeği: Doyana kadar elma

3. GÜN

Kahvaltı: Kepekli bir dilim elma, 1 parça tavuk veya et ve bir elma

Öğle yemeği: 1 adet salatalık, havuç ve kerevizden oluşan salata

Akşam yemeği: Doyana kadar elma

4. GÜN

Kahvaltı: Kepekli bir dilim elma, 1 parça tavuk veya et ve bir elma

Öğle yemeği: Sebze salatası ve 100 gr balık

Akşam yemeği: 1 su bardağı yağsız süt ve 1 yemek kaşığı yulafı akşamdan suda bırakın, suyu süzüp, yulafları sütle karıştırıp tüketin

5. GÜN

Kahvaltı: 1 elma, 1 pişmiş yumurta ve 1 dilim kepekli ekmek

Öğle yemeği: Bir kase salata, 1 parça ızgara tavuk

Akşam yemeği: Doyana kadar elma



Haftada 5 Kilo verdiren elma diyeti

1-3. GÜNLER

Kahvaltı: 2 elma ve 1 haşlanmış yumurta

Öğlen yemeği: 2 elma ve 1 haşlanmış yumurta

Akşam yemeği: 1 haşlanmış yumurta

4-7. GÜN

Kahvaltı: 2 elma ve 1 haşlanmış yumurta

Öğle yemeği: 2 elma, 1 haşlanmış yumurta, bir avuç badem

Akşam yemeği: 1 haşlanmış yumurta



3 günde 3 kilo zayıflatan elma diyeti (3 gün boyunca aynı şeyler tüketilecek)

Kahvaltı: 1 fincan kahve veya çay, biraz limon suyu serpilmiş 1 adet rendelenmiş elma

Ara öğün: 1 bardak kuşburnu veya elma çayı

Öğle yemeği: 2 adet rendelenmiş elma ve 2 tatlı kaşığı yoğurt karışımı

1 bardak kuşburnu çayı

Ara öğün: 1 taze elma (kabuğu ile)

Akşam yemeği: 2 adet kabuklu bütün veya rendelenmiş elma



Elma diyetiyle haftada 7 kilo

1.GÜN

Elmadan oluşan menü, 1-2 kilo zayıflayabilirsiniz.

Kahvaltı: 3 küçük veya 2 büyük elma, biraz limon suyu ile karıştırılır. Bu karışıma bir avuç kuruyemiş ekleyebilirsiniz.

Öğle yemeği: Elma, soğan ve maydanoz ile hazırlanan salata.

3 büyük elmayı büyük parçalar halinde doğrayın. İçine doğradığınız maydanoz ve soğanı katın. Katı olarak haşladığınız bir adet yumurtayı dilimleyip içine katın.

2. GÜN

Elma ve pilav. Bugün 1-1,5 kilo zayıflamış olacaksınız.

Kahvaltı: 1 su bardağı tuzsuz pilav, 3 elma

Öğle yemeği: Elma ve pilav

3.GÜN

Elma ve peynir. Bugün 2 kilo verebilirsiniz.

Kahvaltı: 2 elma, yarım su bardağı yağsız peynir

Elmaları ince dilimler halinde kesin limon suyuna batırın. Yağsız peynir, 2 tatlı kaşığı bal ve birkaç kuruyemiş ile karıştırın, ardından elmaları ekleyin.

Akşam yemeği: 50 gram az yağlı inek peyniri

4. GÜN

Elma ve havuç günü. Bugün 2 kilo verebilirsiniz.

Kahvaltı: 2 büyük havuç ve 1 büyük elma. Izgaradan iki yiyeceği de pişirin, karıştırıp birlikte yiyin.

Öğle yemeği: Havuç ve elma salatası

1 elma ve 1 havucu yıkayın, soyun ve parçalar halinde kesin, bir tatlı kaşığı bal ve biraz limon suyu ekleyin.

Akşam yemeği: 2 pişmiş elma ve 1 yemek kaşığı bal

5. GÜN

Havuç ve pancar günü. 2 kiloya kadar kaybedebilirsiniz

Kahvaltı: 1 haşlanmış havuç ve 1 haşlanmış pancar

Öğlen yemeği: 1 haşlanmış yumurta ve 1 haşlanmış pancar, karıştırıp tüketin

Akşam yemeği: 1 tatlı kaşığı bal ve havuç salatası

6. GÜN

Birinci günün menüsüyle aynı.

7. GÜN

İkinci günün menüsüyle aynı.

Kaynak: www.mavikadin.com