Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, elmaya alıcı çıkmadığı için ürünleri dalında çürüyen çiftçilerin elmaağaçlarını sökmeye hazırlandıklarını söyledi. Sökülecek yaklaşık 250 bin elma ağacı olduğunu belirten Sadi Aktaş, “Bu rakam belki daha fazla da olabilir. Elma son yıllarda para etmiyor. Çiftçiler sezon sonunda elma ağaçlarını sökecekler. Başka tarım ürünleri ya da sebze yetiştirmeye devam edecekler” dedi. Başkan Sadi Aktaş, geçen sene tüccarın elmayı çiftçiden 1,5 ila 2 liraya aldığını, ancak bu sene 50 kuruşa bile henüz alan olmadığını, çiftçilerin dalında çürüyen elmalara bakıp kara kara düşündüğünü söyledi.

İlçeye bağlı Yolören köyünde meyvecilik yapan Zeki Çakar, “12 yıldır meyve bahçeleri ile uğraşıyorum. Her yıl haziran ayının başı ya da temmuz ayının sonunda elma bahçemin mahsulünü toplayıp satıyordum. Bu sene alıcılar gelmedi. Alıcılar ile irtibata geçmeme rağmen maalesef hiçbir cevap alamadım. En sonunda bu bahçeyi sökmeye karar verdim. Bu bahçe 21 dönüm. İçinde 4 bin 800 adet elma ağacım vardır. Eğer bir hafta içinde elmaya müşteri çıkmazsa bunlar dibine dökülecek. Çok büyük zararımız olacak. Elma bahçesine bu yıl 50 bin lira masraf yaptım. Ağaçları sökmez seneye bırakırsa bu masraflar önümüzdeki yıl daha da artacak. Bunun için ağaçları sökmeye karar verdim. Ürün para yapmadığı için bahçeyi kendi haline bıraktık. Elmalar çürümeye başladı. Yapacak hiçbir şeyimiz yok” diye dert yandı.

Fatih Ak