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Elma sirkesinin faydaları nelerdir? Elma sirkesinin 15 muhteşem faydası

Sirke yüzyıllardır temizlikten, yemeğe kadar birçok farklı alanda severek kullanılan bir besin maddesidir. Elmanın kendisi başlı başına şifa kaynağıdır. Peki elma sirkesinin faydaları nelerdir? İşte elma sirkesinin 15 muhteşem faydası...

Elma sirkesinin faydaları nelerdir? Elma sirkesinin 15 muhteşem faydası

11 Temmuz 2017 12:42

“Bu makalemizde elma sirkesinin faydaları ve zararları hakkında bilgiler verdik. Yazımızın sonunda elma sirkesinin zararlarını okuyabilirsiniz.”

Sirke yüzyıllardır temizlikten, yemeğe kadar birçok farklı alanda severek kullanılan bir besin maddesidir. Elmanın kendisi başlı başına şifa kaynağıdır. Bu müthiş meyve potasyum, fosfor, kalsiyum, magnezyum ve bakırın yanı sıra A, B1, B2, B6, C ve E vitaminleri, biyoflavonoidler ve pektin gibi mineraller bakımından zengindir. Ayrıca, asetik asit içeriği sayesinde, elma sirkesi vücudunuzun yediğiniz gıdalardan gerekli mineralleri emmesine yardımcı olur. Bunun yanında pH değerini düzenleyerek cildimizin genel sağlığına da olumlu etki yaparak daha sağlıklı görünmesini sağlar. Bu yazımızda elma sirkesinin faydalarını sizler için bir araya getirerek ondan daha fazla yararlanmanızı sağlamaya çalıştık.

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Etiketler: Elma sirkesi


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