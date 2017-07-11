Elma sirkesinin faydaları nelerdir? Elma sirkesinin 15 muhteşem faydası

“Bu makalemizde elma sirkesinin faydaları ve zararları hakkında bilgiler verdik. Yazımızın sonunda elma sirkesinin zararlarını okuyabilirsiniz.”

Sirke yüzyıllardır temizlikten, yemeğe kadar birçok farklı alanda severek kullanılan bir besin maddesidir. Elmanın kendisi başlı başına şifa kaynağıdır. Bu müthiş meyve potasyum, fosfor, kalsiyum, magnezyum ve bakırın yanı sıra A, B1, B2, B6, C ve E vitaminleri, biyoflavonoidler ve pektin gibi mineraller bakımından zengindir. Ayrıca, asetik asit içeriği sayesinde, elma sirkesi vücudunuzun yediğiniz gıdalardan gerekli mineralleri emmesine yardımcı olur. Bunun yanında pH değerini düzenleyerek cildimizin genel sağlığına da olumlu etki yaparak daha sağlıklı görünmesini sağlar. Bu yazımızda elma sirkesinin faydalarını sizler için bir araya getirerek ondan daha fazla yararlanmanızı sağlamaya çalıştık.