Elmas, "Gayrimenkul sektörü yine bir rekora imza atacak"

Türkiye genelinde konut satışları 2017 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,4 oranında artarak 115.869 oldu. 2017 yılı ilk 7 ay sonunda 2016 yılına göre yüzde 7 lik bir artış olduğunu belirten Z.Altan Elmas, "Bir önceki Haziran ayına göre de yüzde 16’lık bir artış söz konusu. Hem hükümetimizin verdiği KDV muafiyeti ve vatandaşlık teşvikleri hem de gayrimenkul şirketlerinin yurt dışına yönelik çalışmaları yabancıya konut satışında adeta patlamaya sebep oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,3 oranında artış ile 1.726 konut satışını yabancı yatırımcıya gerçekleştirdik. Yılbaşından bu yana her ay artan satışlarla gerek sektörün gerekse hükümetimizin çalışmalarının meyvesini aldığımızı söyleyebiliriz ancak bu ayki artış oranının geçen yıla göre bu kadar yüksek çıkmasında geçtiğimiz yıl yaşanan hain darbe girişiminin Temmuz ayında satışları ciddi şekilde düşürmesinin etkisi de mevcut" dedi.

Ekim’de yürürlüğe girecek yeni yönetmelik öncesinde sektörün yoğun ruhsat başvurusunda bulunduğunu belirten Elmas, "Yapı ruhsatları 2017 yılının ilk altı ayında bir önceki yıla göre, bina sayısında yüzde 7,6, daire sayısında ise yüzde 21,6 oranında artış gösterdi” ifadelerini kullandı.

Elmas son olarak da, "Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2017 yılının ilk altı ayında bir önceki yıla göre, bina sayısında yüzde 1,9, daire sayısında ise yüzde 9 oranında arttığı görülüyor. Kentsel dönüşüm projelerinin artışıyla birlikte gayrimenkul sektörünün istihdama ve büyümeye katkısı devam ediyor. 3. çeyrekte de hem ruhsatların hem de yapı kullanma izin belgelerinin daha da artmasını bekliyoruz. 2017 yılı sonunda gayrimenkul sektöründe hem satışlarda hem ruhsatlarda yine bir rekora imza atacağı kanaatindeyiz. Konut sektörü olarak üretmeye ve istihdam sağlamaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini sonlandırdı.

