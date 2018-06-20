Elmas: 'Mayıs ayında 119 bin 655 adet konut satışı gerçekleşti'

Türkiye genelinde Mayıs ayında 119 bin 655 adet konut satışının gerçekleştiğini ifade eden Elmas, "Mayıs ayı konut satışlarında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artış yaşanırken geçtiğimiz Nisan ayına kıyasla yüzde 16 oranında bir yükseliş gözlendi. 5 Mayıs’ta Bakanlar Kurulu kararıyla konut ve iş yeri teslimlerinde tapu harcının binde 20’den binde 15’e düşürülmesi, KDV’nin yüzde 18’den yüzde 8’e indirilmesi gayrimenkul sektörüne ivme kazandırmaya başlamıştı. 10 Mayıs itibariyle kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını psikolojik sınır olan yüzde 1’in altına düşürerek 0,98’e çekmesi ve 15 Mayıs’ta KONUTDER, GYODER ve İNDER olarak 42 firmayla başlattığımız yüzde 5 peşinat ve yüzde 20 indirim konut kampanyası sektörde beklenenin üzerinde bir heyecana neden oldu. 42 firma ile başlattığımız indirim kampanyası bütün Türkiye’ye yayıldı ve yüzlerce firma aynı koşullarda kampanya yapmaya başladı. Bu heyecan ve gayretin de satışlara yansıdığını görüyoruz" dedi.

"Kampanyanın da etkisiyle 2018 yılını rekor satışla kapatacağız"

İpotekli satışlarda 36 bin 865 konut satışı ile 2017 yılının Mayıs ayına göre yüzde 11,7 oranında azalış yaşandığını dile getiren Elmas, "Ancak Türkiye genelinde Nisan ayı ipotekli satışlarıyla karşılaştırdığımızda yüzde 32’lik bir artış, birinci el satışlarında da yüzde 17’lik bir artış söz konusu. İstanbul’da da ipotekli satışlarda bir önceki Nisan ayı ile karşılaştırdığımızda yüzde 20’lik bir artış, birinci elde de yüzde 14’lük artış gerçekleşti. Kamu bankalarının elini taşın altına koyarak konut kredisi faiz oranlarını 0,98’e düşürmesi sektöre hareketlilik getirdi. Yalnız burada tüm yükü kamu bankaları çekmemeli. Özel bankalar da devreye girerek faizleri düşürmeli. Hem hükümetimizin hem de kamu bankalarının verdiği desteğe KONUTDER, GYODER ve İNDER olarak 42 firmayla başlattığımız yüzde 5 peşinat ve yüzde 20 indirim konut kampanyasını 30 Haziran Cumartesi gününe kadar uzatmış bulunmaktayız. Şu ana kadar maliyet artışlarını fiyatlarımıza yansıtmadık. Hala konut almak isteyen vatandaşlarımız bu fırsatları kaçırmamalıdır. Faiz indirimi ve gayrimenkul sektörüne sunulan bu avantajların kalıcı olmasını bekliyoruz. Bu avantajlar devam ederse 1 milyon 450 bin konut satışını çok rahat gerçekleştirebiliriz" ifadelerini kaydetti.

"2018 yılında da yabancıya satışta rekor kırılacak"

"Yabancıya konut satışı rekor seviyesinde artarak devam ediyor" diyen Elmas, "2017 yılının Mayıs ayına göre yüzde 36,1 oranında artış ile 2 bin 415 adet konut satışı gerçekleşti. Açıklanan bu rakamlar gayrimenkul sektörünü memnun ettiği gibi ülkemize de ciddi bir döviz girdisi sağlıyor. Ancak yabancı yatırımcılar 1 milyon dolarlık gayrimenkul aldığı takdirde vatandaşlık hakkını alabiliyor. Gayrimenkul sektörü olarak bizler bu rakamın yüksek olduğunu düşünüyoruz. O nedenle daha düşük, mesela 300 bin dolar civarında olmasını talep ediyoruz. TÜİK’in açıkladığı veriler yabancı yatırımcının Türkiye'ye ilgisini teyit ediyor ancak gerçekleşen rakamlar yeterli değil. Cari açığımızı azaltmak için yabancıya satışta 15-20 milyar dolarlık rakamları yakalamamız gerekiyor" diye konuştu.