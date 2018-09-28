İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elon Musk'a borsa dolandırıcılığı suçlaması

Elon Musk'a borsa dolandırıcılığı suçlaması
Elon Musk'a borsa dolandırıcılığı suçlaması

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Tesla'nın sahibi Elon Musk'a borsa dolandırıcılığı suçlamasıyla dava açtı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, elektrikli araba üreticisi Tesla'nın sahibi Elon Musk'a borsa dolandırıcılığı suçlamasıyla dava açtı. Komisyon, geçen ay şirket hisselerini geri toplamak için gereken mali kaynağı bulduğu yönündeki açıklamalarının 'yanlış' ve 'yanıltıcı' olduğunu söyledi. Komisyon, Musk'ın halka açık bir şirketin yöneticisi olarak hareket etmesini engellemek istiyor. Musk, eylemi haksız olarak nitelendirerek, gerçek, şeffaflık ve yatırımcıların en iyi çıkarları için hareket ettiğini söyledi.

Tesla'nın yönetim kurulu ise Elon Musk'a dürüstlük ve şirketin yönetimi konusunda tam olarak güvendiklerini belirtti.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.