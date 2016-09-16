Bakan Lütfi Elvan, Karaman’ın Ermenek ilçesinde 21. Taşeli Kültür Sanat ve Sıla etkinliklerine katıldı. Kendi ismini taşıyan meydandaki törende konuşan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Darbe girişimine inat, FETÖ hainlerine inat, PKK hainlerine inat, karanlık üst akıllara inat, Türkiye’yi karıştırmak isteyenlere kalkınmanın, gelişmenin durmasını isteyenlere inat, büyümemiz devam ediyor. Yine büyük mega projelerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Kim ne derse desin, kim ne söylerse söylesin, kim Türkiye üzerinde hesap yaparsa yasın, biz tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet ülküsü çerçevesinde birlik içerisinde, dirlik içerisinde kıyamete kadar huzur ve barış içerisinde yaşamaya devam edeceğiz. Hiç kimse bunu engelleyemeyecek. Büyümemizi de kalkınmamızı da engelleyemeyecek. Bazı kişiler 15 Temmuz’u sulandırmaya çalışıyorlar, tiyatro olarak göstermeye çalışıyorlar. 15 Temmuz aslında bir milletin yeniden dirilişidir. Bu ülkenin işgaline karşı, milli iradenin hiçe sayılmasına karşı, aynı istiklal harbinde olduğu gibi, ya istiklal ya ölüm diyen milletimizin işgalcilere dersini vermesidir. Haddini bildirmesidir. Kim terörden yanaysa, kim devlet düşmanıysa, kim milli irade düşmanıysa, kim milletin bekasıyla oynuyorsa, bunların tamamının kökü kazınana kadar mücadelemiz devam edecek. Bölücü terör örgütüne yönelik mücadelemiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Dün gece 7’si koruyucu, 1’i asker ve 1 vatandaşımız olmak üzere 10 kişi şehadet şerbetini içti. Ama şundan emin olunuz bu terör örgütlerine yönelik mücadelemiz kararlıkla devam edecek. Bu teröristleri tamamıyla ortadan kaldırılıncaya kadar mücadelemiz sürecek. Her birisinin inlerine teker teker giriyoruz. Bunları teker teker ortadan kaldırıyoruz. 30-40 yıldan beri girilemeyen dağlara artık Türk askerimiz giriyor ve o dağları didik didik ediyor. O teröristler birer birer yok ediliyor. Allah'ın izniyle bu teröristleri tamamını yok edeceğiz ve ülkemizi bunlardan temizleyeceğiz" diye konuştu.

Buradaki törenin ardından Bakan Elvan ve protokol üyeleri Ermenek Belediyesi Sağlıklı Yaşam Merkezi açılışına geçti. Merkezi gezen Bakan Elvan burada eşi Zeliha Elvan ile karşılıklı masa tenisi oynadı. Daha sonra İncikzade Mustafa ve Emine Keleş Ortaokulunun temeli atıldı.

Mehmet Dağlı