Kalkıma Bakanı Lütfi Elvan, Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı ve Türk Kızılayı’nın ortaklaşa düzenlediği Muharrem iftarına katıldı. Hacı Bayram-ı Veli Camii’nin avlusunda gerçekleştirilen iftar programında Elvan’ın yanı sıra TBMM İdari Amiri Ahmet Gündoğdu ve Cumhurbaşkanlığı Bilişim Daire Başkanı Mücahit Küçükyılmaz da katıldı.

İftar yemeğinin ardından konuşma yapan Elvan, “İftarımız kabul olsun, hicri yılbaşımız mübarek olsun. Ehl-i Beyt sevgimiz, Hz. Hüseyin sevgimiz daim olsun. Bu millet büyük bir millettir, bu millet Ehl-i Beyt sevgisini kalbine nakşeden bir millettir, bu millet Kerbela deyince gözleri yaşaran, Hz. Hüseyin deyince kalbi titreyen bir millettir. Bütün camilerimizin duvarları Hz. Muhammed’le, reşit halifelerle birlikte Hasan ve Hüseyin efendilerimizin isimleri ile süslenir. Bin yıldır bu adı yaşatmaktan iftihar ediyoruz. Onun için bu ülkede bir tane Yezid ismi bulamazsınız ancak 1 milyon 250 bin insanımız Hasan ve Hüseyin efendimizin isimlerini taşıyor. Kerbela acısını kalbinde taşımayan bu coğrafyaya, bu topraklara ait olamaz. Çünkü bu ülke ’Ahmet Yesevi’lerin, ’Sarı Saltuk’ların, ’Hacı Bektaş’ların, ’Pir Sultan’ların ve ’Yunus Emre’lerin mayaladığı bir ülkedir” dedi.

Türkiye’nin sağlam bir mayaya sahip olduğunu ve bu mayanın da hiçbir zaman ekşimeyeceğini kaydeden Elvan, “’Ali’den başka yiğit yoktur, Zülfikar’dan başka kılıç yoktur’ diye tüm zalimlere ve 15 Temmuz günü de darbecilere meydan okuyan canlarımızın, ulularımızın mayaladığı bir ülkedir burası. Bin yıldır bu millet bu mayayı ekşitmedi ve bundan sonra da ekşitmeyecek, birliğimizi, dirliğimizi bozdurmayacaktır. FETÖ’ye de fırsat vermeyecek, DAEŞ’e de fırsat vermeyecek, PKK’ya da fırsat vermeyecektir. Kökü dışarıda münkir, münafık yapılara da Allah’ın yardımıyla fırsat vermeyecektir” ifadelerini kullandı.

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir ise, “O günkü fitneciler Kerbela’da Peygamberimizin göz nurunu şehit etti. Türkiye’de de boş durmayan bir takım dış güçlerin maşaları PKK, FETÖ ve daha değişik terör örgütleri de 15 Temmuz’da necip Türk milletinin birliğine ve bütünlüğüne karşı kahpece bir darbe yapmıştır. Bunu sizlerin huzurunda kınıyoruz. Biz bu ülkede bin yıldır Türk, Kürt demeden, Alevi, Sünni demeden tek yumruk olmuşuz” şeklinde konuştu.