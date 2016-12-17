Bakan Elvan, Kayseri'deki hain saldırıya ilişkin sosyal medya hesaplarından bir değerlendirme yaptı. Bakan Elvan şunları dedi:

"Hain teröristler en aşağılık, en kalleş yöntemle yine kahpece saldırdılar. Bunlar; çarşı iznine çıkan askerleri, masumları ve sivilleri hedef alacak kadar şeref yoksunu. İnsanlığını kaybetmiş bu şerefsizler sürüsüne gereken cevabı en kısa sürede vereceğiz. Gencecik yavrularımızın, evlatlarımızın kanını yerde bırakmayacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar, girdikleri eylemler bu hainlerin yok olup gitmesini engelleyemeyecek. Milletimizin desteği ile terör örgütlerini yok edeceğiz. Nerede olursa olsun gizlendikleri inleri başlarına yıkacağız. Onların arkasındaki karanlık güçler de bundan nasibini alacaktır. Kayseri'de şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

