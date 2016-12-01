1952’de kurulan Elvan Grubu'nun Başkanı Hidayet Kadiroğlu, “Küçük şekerci dükkanında başlayan girişim, 65 yılda sektörümüzün Global Top 100 listesine girdi. Tüketici odaklı global marka yolculuğumuzda 2017 önemli bir aşama olacak. 65'inci kuruluş yıl dönümümüzü dünya çapında kutlama heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Son iki yılın ihracat şampiyonu ve Ar-Ge lideri

Son 2 yıldır sektöründe ihracat şampiyonluğu ve Ar-Ge liderliği ödülleri alan şirketin İstanbul Zeytinburnu’nda küçük bir şekerci dükkanında 1952 yılında atıldı. Gelinen noktada sektörde Türkiye'den dünya sıralamasına giren 3 markadan biri olduklarına dikkat çeken Kadiroğlu, ''Sektörümüzde dünya sıralamasına Türkiye’den girebilen 3 markadan biri olduk. Sektörümüzün Global Top 100 listesine biz 2012’de girdik. Geçen süre zarfında da 34 basamak çıktık ve 66'ncı sıraya yükseldik. 65'inci kuruluş yıl dönümümüzü dünya çapında kutlama heyecanını yaşıyoruz. Sosyal sorumluluk projeleriyle topluma değer katmaya devam edeceğiz'' diye konuştu.

"2023'te 1 milyar dolar ihracat cirosu hedefliyoruz"

2023 yılı ihracat ciro hedeflerinin 1 milyar dolar olduğunu hatırlatan Kadiroğlu, ''Böylelikle Global Top 100 listesinde ilk 20’yi girmiş olacağız. Dolayısıyla daha çıkılacak 46 basamağımız var. Geçen 5-6 yılda 34 basamak çıkan bizler, 7-8 yılda 46 basamak daha çıkacak altyapıya ve stratejik plana sahibiz'' diye konuştu.

Türkiye’nin kilosunu 0.40-0.45 dolara ihraç etmeye çalıştığı unu yeni yatırımlar sayesinde kruvasan ve waffle gibi yenilikçi ürünlere dönüştürerek katma değerli ihracat ile ülkeye döviz kazandırdıklarını anlatan Kadiroğlu, şöyle devam etti:

''Hedef ciromuz olan 1 milyar dolara sadece tonaj artışıyla değil, kruvasan, waffle ve fondante gibi yenilikçi ürünlerimizle ulaşmayı planlıyoruz. Bununla birlikte marka yatırımlarımızı artırıyoruz.''

Ar-Ge ve markaya yatırımlarını artırdı

Sektöründeki belgeli ilk Ar-Ge Merkezi’ni kuran şirket; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2015’te sektörünün Ar-Ge lideri olarak ödüllendirildi. Ar-Ge merkezinde geliştirdiği özel maya ile Avrupalı kruvasancılardan farklılaştı. 2015’te de Türkiye’de ambalajlı ilk waffle üretimini gerçekleştirdi. 2015’te 'Ne şeker ne çikolata: Hem şeker, hem çikolata' olarak tanımlanan ilk fondante’yi üretti. 130 ülkeye ihracat yaparken 5 ülkede de ülke müdürlüğü kurdu (Romanya, Irak, Mısır, Suudi Arabistan ve Güney Afrika). Türkiye’de farklı illerdeki (İstanbul, Sakarya, Eskişehir, Manisa ve Balıkesir) 9 fabrikada üretim yapmaya devam ederken Mısır'da da fabrika kurdu. Ekonomi Bakanlığı tarafından Turquality kapsamına alındı ve son yıllarda pazarlama-marka bütçesini 20 kat artırdı. Şirket, kendi özgün markalarına yatırım yanında dünyanın popüler karakterleriyle de işbirliği yapıyor. Angry Birds, Minions ile Batman ve Süperman lisanslarıyla yeni bir çıkış yakaladı.

2013 yılında Zeka Kulübü ile zekanın gelişimine yönelik kurumsal sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren şirket; Afrika’da da zeka atölyeleri kurdu. 5 Haziran 2016’da ilk kez Çocuk İnovasyon Ödülü verdi. 2017’de ödül bütçesini yüzde 400 oranında artırdı.