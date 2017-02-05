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Elvan'dan Şanlıurfa’daki referandumla ilgili sözlerine ilişkin açıklama

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Şanlıurfa’da referandumla ilgili yaptığı açıklamanın sosyal medyada çarpıtıldığını belirtti.

Elvandan Şanlıurfadaki referandumla ilgili sözlerine ilişkin açıklama

05 Şubat 2017 10:07

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Şanlıurfa'da sorulan bir soruya cevaben, ziyaret ettiğimiz Urfalı esnafların, Urfalı vatandaşlarımızın ‘Buradan yüzde 90 evet çıkar’ dediğini dile getirdim. Ancak bazı işgüzarlar ve bazı haber siteleri bunu Türkiye geneli için referandum tahmini gibi yansıtmaya çalıştılar. Söz konusu haberler çarpıtmadan başka bir şey değildir. Şunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Milletimizin bu anayasa değişikliğine güçlü bir şekilde ‘evet’ diyeceğine olan inancım tamdır. Milletimize saygıyla duyurulur” dedi.  

Onur Emre Durak
 

Etiketler: Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, şanlıurfa


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