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Elvis Presley ölümünün 40. yıl dönümünde anılıyor

Rock’n Roll’un kralı Elvis Presley, ölümünün 40. yıl dönümünde sevenleri tarafından anıldı.

Elvis Presley ölümünün 40. yıl dönümünde anılıyor

16 Ağustos 2017 16:52
Elvis Presley ölümünün 40. yıl dönümünde anılıyor - Tıkla İzle

ABD’de binlerce Elvis Presley hayranı, dün akşam saatlerinde ölümünün 40. yıl dönümü münasebetiyle sanatçının Graceland'daki malikanesinde düzenlenen mum ışığı seremonisinde bir araya geldi. Yerel saatle 20.30'da başlayan seremoniye sanatçının eşi Priscilla Presley ve kızı Lisa Marie Presley 3 çocuğuyla katıldı. Düzenlenen seremonide konuşmacılar Elvis Presley şarkıları eşliğinde sanatçı ile ilgili konuşmalar yaptı.Sanatçının mumlar yakılarak anıldığı seremoninin sabahın erken saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

Elvis Presley, 16 Ağustos 1977’de Graceland’daki evinde hayatını kaybetmişti. Sanatçının evi ölümünden sonra halkın ziyaretine açıldı. Her yıl yaklaşık yarım milyonu bulan ziyaretçi sayısıyla Amerika’da Beyaz Saray’dan sonra en çok ziyaret edilen yer olma özelliğini taşıyor. Graceland, her yıl düzenlenen doğum günlerine sertifikalı açık artırmalara ve hayran kulübü etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Elvis, SoundExchange’e göre son on yılın dijital ortamda en çok dinlenen sanatçısı. Billboard listelerinde de zirveye ulaşan Presley, 'Kral' lakabıyla tanınıyor. 

Etiketler: Elvis Presley


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