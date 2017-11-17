ELYAK'tan örnek sosyal sorumluluk projesi

Elektrik Yangınlarından ve Hasarlarından Korunma Derneği (ELYAK) Yönetim Kurulu, Bursa Valisi İzzettin Küçük'ü makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan ELYAK Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yurttaş, elektrik kaynaklı yangınların önüne geçmek ve bu duruma dikkat çekmek adına ELYAK'ı kurduklarını söyledi.

Yurttaş, "Özellikle aşırı gerilimlerin büyük oranda sebep olduğu elektrik hasarları ve yangınları konusunda çözümler üreten bir markanız varsa, marka olarak sesinizi yükseltme şansınız pek fazla yok. Ancak bu sizin sorumluluğunuzu bitirmiyor. Ve bu, sizi tanıyanların en son Aladağ'da yaşanan ve 11 yavrumuzun ölümü ile sonuçlanan bir olayda direkt olarak size sitem etmelerini, neden bunu önleyebilecek bir yönetmelik olduğu halde, ürün olduğu halde sesinizi yükseltmediğinizi sormalarına, haklı olarak hesap sormalarına engel olmuyor. Sorumluluk bilinci ile bu yüzden böyle bir oluşumun öncüsü olmak zorunda kaldık. Konusunda uzman kişilerden oluşan bir yönetimimiz var. Yeni bir dernek olmamıza rağmen çalışmalara hızlı başladık. İnşallah da böyle devam eder" diye konuştu.

Basın önünde protokol imzalanacak

Elektrik kaynaklı yangınların sayısında artış olduğuna dikkat çeken Yurttaş, ELYAK olarak bir sosyal sorumluluk projesiyle, elektrik kaynaklı çıkan yangınlara dikkat çekmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Yönetmelikle bu cihazın kullanılmasının zorunlu hale getirildiğini belirten Yurttaş, bu doğrultuda Bursa Valiliği ile yapılacak protokol çerçevesinde yurt ya da okul olmak üzere toplamda 50 eğitim kurumuna, bu tür yangınların önüne geçen Trimbox cihazı armağan edebileceklerini dile getirdi.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten ve konunun önemine dikkat çeken Bursa Valisi İzzettin Küçük ise, ELYAK ile basın mensuplarının önünde bir protokol imzalanacak. Protokolle, konuya kamuoyunun dikkatinin çekileceğini söyledi.