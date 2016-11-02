Spor Toto Süper Lig’in 9’uncu haftasında sahasında Osmanlıspor’u 3-2 mağlup eden Gaziantepspor’da gözler 10’uncu haftada oynanacak Alanyaspor karşılaşmasına çevrildi. Kırmızı-siyahlılar deplasmanda oynayacakları zorlu mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan takım kaptanı Elyasa Süme, Gaziantepspor’un sahasında oynadığı karşılaşmalarda daha farklı bir futbol sergilediğine dikkat çekerek takım olmayı öğrendiklerini vurguladı.

“Kaliteli futbol sonuca da yansıyor”

Osmanlıspor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Elyasa Süme, “Osmanlıspor gerek ligde gerekse Avrupa Ligi’nde sergilediği futbolla güçlü bir takım olduğunu kanıtlıyor. Bunun bilincinde olarak sahaya çıkıp, güzel bir futbolla hak ettiğimiz galibiyet aldık. Geriye düşmemize rağmen golü bulduk ve takım olduğumuzu gösterdik. Bizim için çok önemli bir galibiyetti” dedi.

Gaziantepspor’un yeni bir takım olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, “Yeni bir takım olduğumuzu sürekli dile getirdik. Haftalar ilerledikçe takım olmayı da öğrendik güzel futbolumuzu sonuçlara da yansıtıyoruz. Kendi sahamızda kolay kolay maç kaybetmiyoruz. Sahamızda kaybettiğimiz Kayserispor maçında önemli eksiklerimiz vardı ve o karşılaşmayı kaza olarak değerlendiriyoruz. Artık kendi sahasında kolay maç kaybetmeyen bir Gaziantepspor var” şeklinde konuştu.

“Bu yıl bambaşka bir Gaziantepspor var”

Geçen sezon ile bu sezon arasında gerçekten çok fark olduğun belirten deneyimli oyuncu, ”Bunlar saha içinde kaliteli transferler ile birlikte saha dışında da verilen desteklerin bizi çok daha iyi yerlere taşıyacağını umuyorum. Bu sene hocamızın gelişiyle de bambaşka bir Gaziantepspor var.Önemli olan bunların istikrarlı bir şekilde devamlılığını sürdürmek. El birliğiyle hocamızla, başkanımızla, belediye başkanımızla, valimizle, milletvekillerimizle ve taraftarlarımızla Gaziantepspor’u laik olduğu yerlere götürmemiz gerekiyor. Çünkü büyük şehiriz ve büyük yerleri hedefliyoruz. İnşallah el birliği ile istediğimiz hedefleri başaracağız” açıklamasında bulundu.

“Seyir zevki yüksek bir maç olacak”

Alanyaspor’un ligde çok iyi bir takım olduğuna dikkat çeken Elyasa, ”Bizde iyi bir takımız. Bence güzel bir maç olacak. Çünkü bizde diğer takımlar gibi açık bir futbol oynuyoruz. Artık kapanıp bekleyen bir takımda değiliz. Bizleri bol gollü ve seyir zevki yüksek bir maç bekliyor” diye konuştu.

Elyasa Süme, Osmanlıspor maçı öncesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ve milletvekillerinin takımı ziyaret ederek destek göstermelerinin takımın motivasyonunu yükselttiğini de sözlerine ekledi.

Kazım Uzunöz - Mustafa Çiçek