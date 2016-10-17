Turhal Şeker Fabrikası’ndan emekli olduktan sonra memleketi Amasya’ya bağlı Şeyhsadi köyüne gelip ev yaptırdıktan sonra 2 çocuğu ve ailesiyle birlikte geçimini sürdüren 80 yaşındaki Ahmet Bulut’un evi, ahırı ve samanlığı henüz belirlenemeyen nedenden dolayı ansızın çıkan ve rüzgarında etkisiyle hızla yayılan yangında alevlere teslim oldu. Bulut’un yeğeni İdris’in de evinin yandığı yangına Amasya Belediyesi ile Turhal Belediyesi itfaiye ekipleri ve Amasya Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri müdahale etti.

Yangının söndürülmesini üzgün halde izleyen Ahmet Bulut’un kendisi yaşlı olduğu için oğlunun adına kredi çekerek aldığı inekler son anda kurtarıldı. Bulut, “Malları devletin yardımıyla kredi çektik aldık. Zaten borçluyuz. 80 bin lira borcumuz var. Taksite başladık ama başımıza bu geldi. Nasıl ödeyeceğiz? Devlet yardım eder inşallah” diye konuştu.

Murat Çelik A.