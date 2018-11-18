Emekli aileye beşinci kez hırsız şoku

Olay, akşam saat 22.30 sıralarında Çeltek Mahallesi 497 Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil bir evin birinci katında yaşandı. Alınan bilgiye göre, ikindi saatlerinde eşiyle birlikte çarşıya alışverişe çıkan Mehmet Korkmaz, evlerine döndüklerinde adeta şok yaşadı. Evde tüm odaların karıştırıldığını gören aile durumu polis ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler yaptıkları incelemede, hırsız ya da hırsızların eve, mutfak balkonunun penceresinden girdiğini tespit etti. Bunun üzerine olay yeri inceleme ekibi çağrıldı. Ekipler, pencere ve odalarda parmak izi çalışması yaptı.

“Hırsız, eşimin el emeğiyle kazandığı 30 euroyu almış”

Kendisi gibi eşi de engelli olan Mehmet Korkmaz, hırsızlardan ailece bıktıklarını söyleyerek, “Bununla birlikte beşince kez evime hırsız girdi. Bir iki kere teşebbüste kalarak bir şey alınmamıştı. Bu hırsızlığı kimin yaptığını da bilmiyoruz. Evin görüntüsünde herhalde baya zengin birisi mi oturuyor zannediliyor. Ben emekli gariban birisiyim. Hırsız, hanımın el işi yaparak biriktirdiği 30 euro parayla birazda bozuk para almış. Emekli adamın evinde ne olacakta, götürülen bunlar. Cep telefonu, televizyon ve laptop duruyor. Sadece yükte hafif pahada ağır ne var onu aramışlar “dedi.

Polis, hırsızlığı gerçekleştiren şahıs ya da şahısları yakalamak için çalışma başlattı.