Diğer
Kategoriler

Emekli albay evinde ölü bulundu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, emekli albay olduğu öğrenilen bir kişi, evinin banyosunda ölü bulundu.

Emekli albay evinde ölü bulundu

22 Aralık 2017 06:25

Olay, dün akşam saat 23.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 1703/1 sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı ve emekli albay olduğu öğrenilen 58 yaşındaki Semih Uysal'ın yakınları yaklaşık iki gündür yaşlı adamdan haber alamadı. Bunun üzerine durumundan şüphelenen yakınları, Uysal'ın evine gitti. Fakat kapıyı defalarca çalmalarına rağmen, açan olmayınca söz konusu adrese çilingir çağrıldı. Çilingir yardımı ile eve giren yakınları, evin banyo kısmında Uysal'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, emekli albayın şüpheli ölümü nedeniyle evde incelemelerde bulundu. Yaşlı adamın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Uysal'ın kesin ölüm sebebi burada yapılacak olan otopsiden sonra belirlenecek. 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç