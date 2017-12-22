Emekli albay evinde ölü bulundu

Olay, dün akşam saat 23.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 1703/1 sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı ve emekli albay olduğu öğrenilen 58 yaşındaki Semih Uysal'ın yakınları yaklaşık iki gündür yaşlı adamdan haber alamadı. Bunun üzerine durumundan şüphelenen yakınları, Uysal'ın evine gitti. Fakat kapıyı defalarca çalmalarına rağmen, açan olmayınca söz konusu adrese çilingir çağrıldı. Çilingir yardımı ile eve giren yakınları, evin banyo kısmında Uysal'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, emekli albayın şüpheli ölümü nedeniyle evde incelemelerde bulundu. Yaşlı adamın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Uysal'ın kesin ölüm sebebi burada yapılacak olan otopsiden sonra belirlenecek.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.