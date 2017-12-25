Emekli albay, hobisini ticarete dönüştürdü

Elazığ’da yaşayan 52 yaşındaki emekli kıdemli albay Serdar Karaçam, hobisi olan tespih sevdasını ticarete dönüştürdü. Evli 2 çocuk babası Karaçam, 25 yıl görev yaptığı Türk Silahlı Kuvvetleri’nden 4 yıl önce emekli oldu. Küçüklükten itibaren tespih hobisi olan Karaçam, ilk olarak bir tespih ustasının yanında acemilik yaptı daha sonra ise kendi iş yerini açtı. Karaçam 3 yıl önce açtığı kendi dükkanında kehribar, Osmanlı sıkması, geyik boynuzu, kaplumbağa kabuğu gibi birçok çeşidi tespih haline getirerek 200 TL ile 2 bin TL arasında satışa sunuyor.

Tespihin küçüklüğünden itibaren ilgisini çektiğini belirten emekli kıdemli albay Serdar Karaçam, “Osmanlı, sıkması, kehribar gibi türlere her zaman merakım vardı. Güneydoğuda görev yaptığım zamanlarda çektiğim fotoğraflara baktığımda elimde mutlaka bir tespih olduğunu görüyorum. Profesyonel olarak tespih imalatına başlamam bir tesadüf değil bir birikimin sonucu oldu. Yavaş yavaş olgunlaşarak kendi küçük dükkanımı açtım. Emekli olduktan sonra devre arkadaşlarım bana hayran olduklarını söyledi. Bunun sebebi de benim gençliğimden beri kendilerine tespihçi olacağımı söylememmiş. Bu dükkanı açarak ideallerimin peşinden gittim” dedi.

"Beceri ve sabır istiyor"

Emekli olduktan sonra bir tespih ustasının yanında acemiliğini attığını aktaran Karaçam, ”Acemiliğimi attığım yer bana yeterli gelmedi. Ben kendi dükkanımı açmak istedim. Tespih mesleği çok büyük sermaye istemiyor ama beceri ve sabır istiyor. En ufak hatada yapılan iş boşa çıkabilir. Neticede 33 tane birbiriyle aynı olan taneyi birleştirip güzel bir imameyle ipe dizip müşteriye vermek zorundasınız. Kendim beğenmediğim bir şeyi de müşteriye vermek istemiyorum. Benim için hobi olan bir iş dükkanımı açmamla ticarete dönüştü. Hacmi tahmin ettiğimden daha büyüdü ve bir gelir elde ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yunus Özhanlı